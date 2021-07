Waldems-Esch (ots) - Im letzten Quartal dieses Jahres läuft das Patent von

Interferon beta-1a, dem Top-Produkt im Markt der Multiplen Sklerose, ab. Zudem

verlieren von Juli bis September 2021 sieben pharmazeutische Substanzen und

Substanzkombinationen ihren Patentschutz. Das geht aus der Patentdatenbank SHARK

von INSIGHT Health hervor.



Der Blockbuster im Jahr 2021 ist Interferon beta-1a, dessen Patent zum 26.

Oktober abläuft. Zwar wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat in zahlreichen

EU-Ländern gebilligt, in Deutschland wurde es jedoch abgelehnt. Der Arzneistoff

wird gentechnisch hergestellt und findet in der Therapie der schubförmigen

Multiplen Sklerose (MS) Verwendung. Im MS-Markt (ATC3-Klasse N07A) ist

Interferon beta-1a das Top-Produkt nach Umsatz mit einem Marktvolumen von 232,5

Millionen Euro. Das entspricht einem Marktanteil von knapp 16 Prozent (nach

Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens; GKV-Abrechnungsdaten, INSIGHT

Health).





Weiterhin laufen von Juli bis September 2021 die Patente von siebenpharmazeutischen Substanzen und Substanzkombinationen ab. Darunter ist dasgentechnisch hergestellte Arzneimittel Abatacept, das im Juli den Patentschutzzur Behandlung rheumatischer Erkrankungen verliert. Der immunsuppressive undentzündungshemmende Wirkstoff wird hauptsächlich zur Behandlung der rheumatoidenArthritis eingesetzt und verzeichnet einen Umsatzanteil von rund 14 Prozent imMarkt der Antirheumatika (nach Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens;GKV-Abrechnungsdaten, INSIGHT Health). Der Schutz durch ein ergänzendesSchutzzertifikat der Grundsubstanz ist bereits Ende 2017 abgelaufen.Bemerkenswert ist zudem, dass in den letzten drei Monaten für 25 Arzneimittelein Antrag auf pädiatrische Verlängerung des Patentschutzes gestellt,beziehungsweise eine Verlängerung erteilt wurde. Etwas mehr als ein Viertelaller Anträge wurde für Antidiabetika (ATC2-Klasse A10) gestellt und vier fürantivirale Substanzen zur systemischen Anwendung (ATC2-Klasse J05). Zugleichwurde in Deutschland für vier Substanzen das ergänzende Schutzzertifikat umsechs Monate verlängert. Die Verlängerung erfolgt auf Basis eines pädiatrischenPrüfkonzeptes (Paediatric investigation plan = PIP) und der pädiatrischenZulassung in allen EU-Ländern. Das Prüfkonzept legt das Entwicklungsprogramm fürdie Anwendung des Medikaments an Kindern dar.Erweiterung des Portfolios zu PatentinformationenNeben der Online-Version der Datenbank SHARK bietet INSIGHT Health mit demReport zu Patentabläufen nun einen weiteren Service im Bereich derPatentinformationen an. Dieser gibt einen prägnanten Überblick zur aktuellenPatentsituation in zahlreichen Ländern weltweit und bildet so eine fundierteGrundlage für Entscheidungen im Arzneimittelmarkt. "Entscheidender Vorteil ist,dass nicht nur die Ist-Situation von Patentabläufen geliefert wird, sondern aucheine Bewertung der möglichen Eintritte von Generika und Biosimilars stattfindet.Zudem werden besondere Exklusivitäten wie ein Orphan Drug-Status, Verlängerungendurch ergänzende Schutzzertifikate sowie rechtliche Unklarheiten ausgewiesen.",so Esther Zöllner, Director Patent Insights bei INSIGHT Health.