Sustainability Survey Automotive / Automobilunternehmen sollten beim Thema Nachhaltigkeit mehr Gas geben

Nachhaltigkeit Automotive

München (ots)





- Nachhaltigkeit hat in der Automobilbranche in den vergangenen Jahren zunehmendan Bedeutung gewonnen.- Allerdings: Nur 9 Prozent fahren eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie.Die gesamtheitliche Transformation steckt noch in den Kinderschuhen.- Die größten Hindernisse aus Sicht der Unternehmen: Höhere Preise sind nichtdurchsetzbar und finanzielle Ressourcen fehlen.Ob Green Deal oder deutsches Klimaschutzgesetz - die regulatorischenAnforderungen sprechen eine klare Sprache: Die Automobilbranche muss ihrenCO2-Ausstoß zunehmend reduzieren, um ihren Anteil an der Bekämpfung desKlimawandels und seiner Folgen zu leisten. Neben entsprechenden Produkten istdie Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien hierzu ein wichtiger Hebel. ImRahmen des Sustainability Survey hat Deloitte diesen Mai erstmals deutscheAutomobilmanager gefragt, wie Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen gelebt wird.Dabei zeigt sich: Das Thema hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen.Dieser Aussage stimmen 93 Prozent der befragten Führungskräfte zu. Dennoch lässtsich feststellen: Es gibt noch viel Luft nach oben. So gaben lediglich 9 Prozentder Interviewten an, dass die Nachhaltigkeitsinitiativen ihres Unternehmensgleichermaßen ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen.Ein Großteil fokussiert sich derzeit vorwiegend auf einen Bereich (ökologisch:24%, sozial: 18%, wirtschaftlich: 18%).Nachhaltigkeit als Teil des Kerngeschäftes"Um regulatorischen Vorgaben und den Anforderungen des Kapitalmarktes zugenügen, muss Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft und in alle wesentlichen Prozesseintegriert werden. Dazu ist es notwendig, ganzheitlicheNachhaltigkeitsstrategien zu fahren", empfiehlt Dr. Harald Proff, Partner undLeiter Automobilindustrie bei Deloitte Deutschland und Global. "Bisher standenaus Sicht der Politik Umweltaspekte im Fokus, denn der Straßenverkehr ist für 10Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Jetzt rücken soziale undwirtschaftliche Aspekte nach. Bereits ab 2023 verpflichtet dasLieferkettengesetz deutsche Unternehmen ab einer Größe von 3.000 Mitarbeitern,Menschenrechtsverletzungen bei ihren Lieferanten und Dienstleistern zu ahnden.Das bedeutet, dass die Automobilunternehmen jetzt handeln müssen."Tatsächlich stimmt mehr als die Hälfte der befragten Manager der Aussage zu,dass zwischen der Kommunikation über nachhaltiges Wirtschaften und der reellen