UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat angesichts eines gut laufenden Werbegeschäfts seine Prognose für 2021 ein weiteres Mal angehoben. Der Umsatz soll nun um 9 bis 11 Prozent auf bis zu 4,5 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss in Unterföhring mitteilte. Zuvor hatte das Management bestenfalls bis 4,45 Milliarden in Aussicht gestellt.

Auch beim Ergebnis will der Medienkonzern besser abschneiden: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll nun 800 bis 840 Millionen Euro erreichen. Das wäre im Mittel 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern hatte bereits im Mai seine Ziele angehoben und zuletzt einen bereinigten operativen Gewinn bis zu 800 Millionen Euro angepeilt. Zudem soll die Verschuldung nicht so hoch ausfallen wie bislang erwartet.