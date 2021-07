Anlegerverlag NanoRepro mit beeindruckendem Start! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.07.2021, 12:32 | 22 | 0 | 0 20.07.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de NanoRepro zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Denn der Kurs springt satte rund neun Prozent in die Gewinnzone. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 6,37 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles NanoRepro-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 6,47 EUR. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen. Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt. Fazit: Sind das bei NanoRepro jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





