pfm medical verzeichnet im außergewöhnlichen Geschäftsjahr 2020 Umsatz- und Gewinnplus

Köln (ots) - Im Geschäftsjahr 2020 konnte die pfm medical-Gruppe ihren Umsatz um

19.839 TEUR auf 135,3 Mio. EUR steigern, was einem Plus von 17,2 Prozent

entspricht. Auch das EBIT entwickelte sich positiv. Erhebliche Zusatzumsätze

wurden mit einmaligen Hilfslieferungen von persönlicher Schutzausrüstung

erzielt, bei deutlich unterdurchschnittlichen Margen.



Im ersten Quartal, also noch vor den globalen Auswirkungen durch die

Corona-Pandemie, lagen die Umsatzzahlen des pfm medical-Konzerns erwartungsgemäß

über dem Vorjahreswert. Durch den einmaligen Import von persönlicher

Schutzausrüstung aus China und den Verkauf mit geringer Marge konnten

Versorgungsengpässe abgemildert werden. Damit wurde im April ein einmaliger

Zusatzumsatz von 16.082 TEUR realisiert.





Internationales Geschäft weiterhin stark und im WachstumDie pfm medical-Gruppe ist mit 12 Standorten in 100 Ländern aktiv. Somit erklärtsich auch der hohe Stellenwert der Internationalisierung. Ein wichtiger Marktdabei ist und bleibt China. Das Land wurde Anfang 2020 besonders stark vonCorona getroffen, die Wirtschaft erholte sich aber schnell. So konnte nach einemUmsatzeinbruch im Frühjahr durch Nachholeffekte insgesamt ein Zuwachs von 39Prozent fürs Gesamtjahr erreicht werden.Investitionen 2020Auch im Jahr 2020 wurden verschiedene Investitionen getätigt, um das Unternehmenweiter nachhaltig zu stärken und auszubauen.- Von den investierten Sachanlagen in Höhe von 8.157 TEUR entfielen über 7 Mio.EUR auf die Erweiterung der EtO-Sterilisationsanlage am Standort Nonnweiler.Diese Maßnahme wurde bereits im Vorjahr begonnen und konnte 2020fertiggestellt werden.- Die pfm medical-Familie hat ein weiteres neues Mitglied bekommen: In der pfmmedical expert gmbh wurde Anfang 2020 das gesammelte Wissen zurEU-Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation = MDR) gebündelt,welches nun auch externen Unternehmen für die Unterstützung in der Umstellungauf MDR zur Verfügung gestellt wird.- Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 hat pfm medical ag den Geschäftsbetrieb der Hirtz& Co. KG (HiCo) übernommen und damit ihr Portfolio in der Medizintechnikweiter ausgebaut. Der Fokus des mittelständischen Medizintechnik-Unternehmen,das als pfm medical hico gmbh, eigenständiger Teil der pfm medical-Familiewurde, liegt auf Produkten wie Hypo-/Hyperthermie-Systemen,Anti-Dekubitus-Lösungen sowie Inhalationsprodukten.- Das vorwiegend im ambulanten Markt tätige Tochterunternehmen pfm medical tpmgmbh konnte eine neue mobile Infusionspumpe aus der bewährten