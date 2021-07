BERENBERG stuft Siemens Gamesa auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 29 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Windkraftanlagenbauer verzögere sich die Erholung, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die kürzlich vorgelegten vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen habe wegen Problemen im schwächelnden Onshore-Geschäft zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognosen gesenkt. Der Experte kürzte nun seine Annahmen für den Gewinn je Aktie (EPS) deutlich/tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 06:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.