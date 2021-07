Ölpreise stabil nach Vortagseinbruch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach ihren deutlichen Vortagsverlusten haben sich die Ölpreise am Dienstag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 68,70 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht um 12 Cent auf 66,47 Dollar.

Am Montag waren die Erdölpreise erheblich unter Druck geraten. In der Spitze gaben die Notierungen um fast fünf Dollar nach. Zum einen hatte sich die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten auf die Rohstoffmärkte übertragen. Zum anderen lastete der stärkere US-Dollar auf den Preisen, da er das in der amerikanischen Währung gehandelte Öl für viele Interessenten verteuerte.