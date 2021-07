Neuer Publikumsfonds "H&A Euro High Yield Stars" bietet Chance auf nachhaltige Investments in hochverzinslichen Euro-Anleihen Frankfurt am Main (ots) - Ziel des am 01. Juli 2021 neu aufgelegten Fonds der H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) "H&A Euro High Yield Stars" (ISIN: DE000A3CN2A9) ist es, mittel- bis langfristig attraktive laufende Erträge und nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen.



Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Fokus auf Ratings zwischen BB+ und CCC+. Diese bieten im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine attraktive Verzinsung mit überschaubarem Zinsrisiko. Potentielle Währungsrisiken werden abgesichert.