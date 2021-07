Lufthansa City Center für beste Reiseberatung ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) - Im Handelsblatt Service-Ranking siegen die Reisebüros desLCC-Franchisesystems zum vierten Mal in Folge.Sieger in der Kategorie "Kundenberatung Reisebüros in Deutschland " : Zumdritten Mal in den vergangenen vier Jahren gewinnen die Reisebüros von Lufthansa City Center (LCC) das Service-Ranking vom Handelsblatt. Dem Ranking liegen gut30.000 Bewertungen zu Grunde."Diese Auszeichnung bestätigt unsere Rolle als Qualitätsführer im Reisevertriebund unterstreicht die Kompetenz unserer Berater sowohl in der Geschäftsreise alsauch in der Touristik ", sagt LCC-Geschäftsführer Markus Orth. "Mich freutbesonders, dass wir unsere Position auch im schwierigen Jahr 2020 behauptenkonnten. Mit unserer aktuellen Werbekampagne ,Gute Reisen brauchen guteAntworten' setzen wir voll auf die Servicequalität für unsere Kunden durchunsere 2000 Reisebüro-Experten in den LCCs."