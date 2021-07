TaskRabbit jetzt deutschlandweit verfügbar / Pandemie beschert der Plattform für Haus- und Heimwerkerjobs hohe Wachstumsraten (FOTO)

Berlin (ots) - TaskRabbit (https://www.taskrabbit.de/) , der digitale und mobile

Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, ist jetzt in ganz Deutschland

verfügbar.



TaskRabbit hat seit seinem Start in Deutschland ein enormes Wachstum erlebt:

Mehr als 55.000 Kund:innen und 23.000 "Tasker" sind auf der Plattform

registriert, und die Nachfrage steigt rasant: Seit dem Start der Plattform haben

sich die Buchungen versechsfacht ( 591% ). Auch Events wirken sich auf die

Buchungen aus; so beobachtete die Plattform während der Fußball EM einen Anstieg

der Nachfrage nach TV-Montagen um 267% .





Deutschlandweit wächst das Interesse an der Plattform, was zeigt, wie wichtig esist, qualitativ hochwertige Services zu entwickeln, um personalisierte Dienstefür den täglichen Bedarf bereitzustellen. Derzeit werden Dienstleistungen inmehr als 50 Kategorien angeboten - von der Möbelmontage, über Reinigung bis zurKlempnerarbeit, von der Umzugshilfe bis zur Gartenarbeit. "Die Stärke vonTaskRabbit liegt in jedem unserer Tasker und ihren unglaublich vielfältigenFähigkeiten. Egal, ob Menschen Hilfe beim Umzug, beim Renovieren oder beimAufbau von Möbeln benötigen, die Tasker sind für alle Bedürfnisse da", so BegumZarmann, Regionalmanagerin von TaskRabbit Deutschland.Allein im vergangenen Jahr wurden über 1,7 Millionen Jobs durch mehr als 1Million Kund:innen weltweit bei TaskRabbit gebucht. Als unabhängigeArbeitskräfte legen Tasker ihre Preise und Verfügbarkeit selbst fest und nehmen100 Prozent ihres Lohns inklusive Trinkgeld mit nach Hause - in Deutschlandliegen die Durchschnittseinnahmen der Tasker bei 27,70 EUR pro Stunde. Seit demStart der Plattform haben die Tasker zusammen einen Umsatz von über 5 MillionenEUR in Deutschland erzielt.Auswirkungen der PandemieWährend der Pandemie wurde den Taskern die Möglichkeit gegeben, sich freiwilligzu melden, um den Menschen in ihrer Umgebung zu helfen. In Deutschland meldetensich mehr als 400 Tasker für die Initiative an und erklärten sich bereit, auchweiterhin ihrer Gemeinde zu helfen - ganz im Sinne der Firmenmission "Nachbarnhelfen Nachbarn"."Die Zahl der Tasker hat sich während der Pandemie verdreifacht. Wir sind stolz,in einer durch Covid-19 verursachten globalen Krise neue Arbeitsmöglichkeitenfür die lokale Wirtschaft zu schaffen", fügt Begum Zarmann hinzu.Beziehung zu IKEAIn Deutschland können IKEA Kund:innen vor Ort in den IKEA Einrichtungshäusern,über IKEA.de oder direkt über TaskRabbit Möbelmontageservices buchen. Bereits ab