DeFi Technologies gibt Benennung von Russell Starr zum Executive Chairman bekannt

Toronto, Ontario, Kanada, 20. Juli 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das “Unternehmen” oder “DeFi Technologies”) (NEO:DEFI, GR:RMJR, OTC:DEFTF) gibt bekannt, dass Russell Starr zum Executive Chairman benannt wurde.

Herr Starr, der bei DeFi Technologies die Position des Head of Capital Markets innehatte, ist ein erfahrener CEO, Entrepreneur und Financier mit fundierter Erfahrung im Bereich der Kapitalmärkte und der Industrie. Als vertrauenswürdige Führungskraft und Berater mit Konzentration auf dem Schmieden von bedeutsamen Geschäftsentwicklungsverbindungen, die hohe Einsätze und Umsätze versprechen, ist Herr Starr auch ein Mitgründer und Anteilseigner von Echelon Wealth Partners, einem großen kanadischen Investment-Dealer. Nachdem er Bay Street verließ, hatte Herr Starr Führungspositionen und Rollen im Board of Directors bei zahlreichen an der TSX und der TSXV notierten Unternehmen inne.

Russell Starr sagte: “Ich freue mich sehr, nun als Executive Chairman im Board of Directors von DeFi zu sein. Teil eines Teams zu sein, das so viel erreicht hat, und mit Menschen wie Diana Biggs, Wouter Witvoet und Johan Watterstrom zusammenzuarbeiten, ist eine unglaubliche Ehre für mich. Ich freue mich darauf, dieses unglaubliche Team dabei zu unterstützen, DeFi Technologies zu einem der größten und versiertesten öffentlichen, dezentral finanzierten Unternehmen zu machen, wenn DeFi immer weiter wächst und richtig in Fahrt kommt.”

Wouter Witvoek, CEO von DeFi Technologies, sagte: “Wir haben großes Glück, dass Russell nun Executive Chairman bei DeFi Technologies ist. Sein Erfahrungsreichtum im Bereich der Kapitalmärkte und seine Führungseigenschaften werden uns bei unserer langfristigen strategischen Vision helfen, wenn DeFi Technologies weiterhin die Industrie formt.”

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498