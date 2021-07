Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 261,70 EUR ausgelotet. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Moderna.

Anleger, die von Moderna überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Moderna ohnehin im Depot haben.

Fazit: Moderna kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.