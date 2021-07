Warschau fordert 1 Billion USD Kriegsentschädigung von Deutschland

Wie kann eine 76 Jahre alte „Reparationsschuld“ heute noch seriös ermittelt werden?

Beim letzten Besuch von Heiko Maas in Warschau Anfang Juli wiederholte Polen neben dem Stopp von Nordstream 2 seine Forderung nach Kriegsreparationen - auch wenn Deutschland beteuert, das Thema sei endgültig abgeschlossen. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-07/polen-heiko-maas-besuch-wa .... Eine emotionslose Kurzanalyse zeigt, dass die Zahlen zwar eschreckend hoch aber keinesfalls utopisch sind. Bei einer zinslosen Streckung von 100 Jahren, wie nach dem 1.Weltkrieg, wäre auch eine Belastung tragbar. Ob aber die Forderung juristisch und moralisch haltbar ist, sei eine andere Frage.

Einführung: Ohne einen Friedensvertrag wir das Thema (wohl?) nicht abgeschlossen sein

Alle internationalen Dokumente zur Reparationsfrage wurden ohne die Polen selbst (Potsdamer Abkommen 1945, Zwei-plus-vier-Vertrag 1990) oder von den „nicht autorisierten“ kommunistischen Vertretern des Landes (Verzichtsnote von 1953) behandelt. In anderen Dokumenten ist wiederum das Thema nicht erwähnt (Warschauer Vertrag von 1970). So sei die Frage offen und kann erst in einem Friedensvertrag entschieden werden. Diesen gibt es bis dato nicht. Deutschland wollte ihn niemals um den Mammut-Belastungen wie in Versailles (1919) zu entgehen – behaupten Warschau und Athen.

„Wiedergutmachungsalmosen“ der vergangenen Jahrzehnte sind zu wenig

Viele Deutsche meinen die deutsche Wiedergutmachungen an Polen in den vergangenen Jahrzehnten reichen als Reparationsersatz aus. Da darf ein Ökonom anderer Meinung sein. Was optisch nach viel aussieht, kann in Wirklichkeit wenig bedeuten und auf eine ablenkende Publicity-Aktion auslaufen. Was sind z.B. eine Milliarde DM wert welche Berlin an polnische Zwangsarbeiter 2000 gezahlt hatte, wenn es heute vierzig Milliarden Euro jährlich für Migranten ausgibt? Wenn Polen eine Billion USD fordert und dies belegt (siehe unten), Berlin aber nur Zahlungen von wenigen Milliarden „belegen“ kann, bleibt das Thema offen. Polens Kulturminister Sellin erinnerte, an Warschau sind nur 1% aller deutschen Reparationszahlungen von 74 Mrd. Euro (Stand 2016) geflossen. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedergutmachungspolitik

Die Summe von einer Billion USD per 2020 besteht zu 95% aus Zinsen

Der Skeptiker wird die Höhe des Riesenbetrages von einer Billion USD anzweifeln. Eine solche Summe wäre in der Reparationsgeschichte noch nie verlangt worden. Wenn zum Vergleich das Deutsche Reich für den 1. Weltkrieg letztendlich zehnmal weniger gezahlt hatte, wie kommt Polen auf diesen Rekordbetrag? Das sind fünfmal mehr als Warschau an EU-Gelder für den Wirtschatsaufbau nach der Corona-Zeit bekommt.

Trotz dieser Zweifel, lässt sich jedoch die Reparationsforderung nachvollziehen. Ist die von den Polen 1945 in einer peniblen Inventur ermittelte Bewertung der Kriegsschäden (nur Sachschäden) von 50 Mrd. USD annehmbar, entfällt der Rest von 950 Mrd. USD auf die in 75 Jahren kumulierte Zinsen. Das ergibt nach der Zinseszinsrechnung einen Jahreszins von 4% - nicht gerade eine weltfremde Zahl.

Die Bewertung der Sachschäden von 1945 soll dabei eine „Nettogröße“ darstellen, die sich nach Abzug des Volksvermögens der an Polen gefallenen deutschen Ostgebiete (Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen). Dieses Vermögen beziffert sich nach den Erhebungen der Statistischen Reichsamtes von 1939 auf etwa 6 Mrd. USD – in heutigen Dimensionen relativ wenig, aber dennoch amtlich und belegbar. Aber: Auch Alaska wurde 1867 von Russland an die USA „nur für“ 7,2 Mio. USD verkauft- das ergibt bei einem Zinseszins von 4% knapp 4 Mrd. USD. Wiederum ein Betrag der uns unglaublich niedrig erscheint. Per Saldo darf demnach gesagt werden: Obige Zahlen zur Reparationsforderungen kennt in Deutschland kaum jemand und weil sie so extrem sind nimmt sie niemand ernst. Dennoch haben die eine vertretbare Rechnung erstellt und sich die „Billion“ nicht aus dem Finger gesaugt. Einzelheiten auf: https://www.pi-news.net/2019/04/wie-kommt-polen-auf-800-milliarden-euro-reparationszahlungen/

Exkurs: Wie kann es weitergehen?

Die Forderung Polens ist heute noch nicht offiziell, wenngleich bewusst seit Jahren durch verschiede Kanäle medial lanciert. Eine 2017 begonnene und heute angeblich fertig gestellte Reparationsstudie soll irgendwo in einer Sejm-Schublade schlummern. Polens Bevölkerung ist in der Reparationsfrage ohnehin geteilt. 2017 waren knapp 48% der Befragten dafür, 61% glaubte aber für die Durchsetzung der Forderung gibt es keine Chance. https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/7559024,chcemy-reparacji-ale-nie-wierzymy-ze-uda-sie-je-wywalczyc-sondaz.html.

Polens Regierung will demgegenüber die Analyse erst zur „gegebener Zeit“ veröffentlichen. Das könnte geschehen, wenn wenn Brüssel wegen polnischer „Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit“ auf die Idee kommt Warschau rechtswidrig EU-Gelder zu sperren, was im Falle Ungarns schon geschah. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-ungarn-corona-101.html. Polen will vor ein internationales oder ein US-Gericht ziehen. Ob diese die die Meinung Berlins teilen werden ist fraglich.

Autor: Dr. Viktor Heese – Finanzbuchautor und Analyst, betreibt die Blogs www.prawda24.com und www.finanzer.eu