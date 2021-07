- Zeitplan für die Abspaltung von Widgie Nickel bestätigt; die Abspaltungsunterlagen werden in Kürze eingereicht

- Unabhängiges, hochqualifiziertes Board und Management-Team für die Leitung von Widgie Nickel gewonnen

- Neometals-Aktionäre erhalten eine In-Specie Distribution (Sachausschüttung) von Widgie Nickel-Aktien und haben die Möglichkeit, ihr Engagement durch ein Bezugsrechtsangebot zu erhöhen

- Fortgeschrittene Gespräche mit dem vorgeschlagenen Zeichner für das Bezugsrechtsangebot von $24 Millionen

Neometals Ltd (ASX: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“) freut sich, ein Update in Bezug auf die geplante Abspaltung des unternehmenseigenen Nickelprojekts Mt Edwards („Mt Edwards Projekt“) in ein spezielles, an der ASX notiertes Nickel-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit dem Namen Widgie Nickel Limited („Widgie Nickel“) („Abspaltung“) zu geben.

Nach Erhalt der grundsätzlichen Genehmigung der ASX für die Notierung von Widgie Nickel wird Neometals in Kürze eine Mitteilung über die Einberufung einer Versammlung (Notice of Meeting - „NoM“) einreichen, um die Genehmigung für die Abspaltung zu erhalten, zusammen mit einem Kurzprospekt, der sich auf die Verteilung von Widgie Nickel-Aktien an berechtigte Neometals-Aktionäre bezieht. Das NoM wird alle relevanten Informationen für die Aktionäre enthalten, um die Abspaltung beurteilen zu können, einschließlich der Vor- und Nachteile, Bedingungen, Hauptrisikofaktoren und relevanter Termine.

Wenn die Abspaltungsbedingungen erfüllt sind, wird Neometals 100 % der ausgegebenen Widgie Nickel-Aktien an berechtigte Neometals-Aktionäre über eine Kapitalherabsetzung und eine Sachausschüttung dieser Aktien ausschütten, und zwar anteilig zu ihrer Beteiligung an Neometals zum 26. August 2021.

Berechtigte Neometals-Aktionäre werden eine Stammaktie von Widgie Nickel für ca. 4,218 Aktien von Neometals erhalten („In-Specie Ausschüttung“).

Widgie Nickel schlägt außerdem vor, eine Kapitalbeschaffung in Höhe von $24 Mio. über ein gezeichnetes, nicht ankündigungspflichtiges, anteiliges Bezugsangebot an seine Aktionäre, die am entsprechenden Stichtag im Aktienregister verbleiben, auf einer 1:0,923-Basis zu $0,20 pro neuer Widgie-Nickel-Aktie (Bezugsangebot) abzuschließen, wodurch sie das Recht (aber nicht die Pflicht) erhalten, weiterhin an der Weiterentwicklung der Explorations- und Entwicklungs-Assets von Widgie Nickel teilzunehmen.

Der federführende Manager und vorgesehene Zeichner des Bezugsrechtsangebots wird Euroz Hartleys Limited sein. Weitere Informationen werden im Prospekt für das Bezugsrechtsangebot von Widgie Nickel enthalten sein.

Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

„Die Abspaltung und die Rückgabe unseres Aktivums Mt. Edwards bietet den bestehenden Aktionären von Neometals die Möglichkeit, den naturgemäß langfristigen Wert dieser aufregenden Erschließungsgeschichte in einem eigenständigen, auf Nickel ausgerichteten Vehikel auszuschöpfen.

Ich freue mich besonders, dass wir ein Team von hochqualifizierten Rohstoffexperten mit vielfältigem Fachwissen gewinnen konnten, das die Zukunft von Widgie Nickel beaufsichtigen und die fokussierte Exploration und Entwicklung des Mt Edwards Projekts unterstützen wird.“

Der Managing Director von Widgie Nickel, Steve Norregaard, sagte:

„Widgie Nickel bietet Investoren eine überzeugende Gelegenheit, sich an einer spannenden, auf Nickel fokussierten Entwicklungsstory zu beteiligen. Mit einem beträchtlichen Ressourceninventar und einem beherrschenden Landbesitz über dem produktiven Widgiemooltha-Dom, der strategisch neben einer wichtigen Infrastruktur liegt, sind wir gut aufgestellt, um eine aufregende unabhängige Reise zu beginnen.

Wir freuen uns darauf, die Aktionäre von Neometals in unserem Register willkommen zu heißen und möchten dem Board von Neometals dafür danken, dass es ein unabhängiges Instrument mit den technischen, personellen und finanziellen Ressourcen geschaffen hat, die das Mt. Edwards-Projekt verdient.“

Das Board und Management-Team im Überblick

Im Vorfeld des geplanten ASX-Listings von Widgie Nickel wurde ein äußerst fähiges, unabhängiges Board- und Management-Team zusammengestellt, das Widgie Nickel leiten wird.

- Johannes Stig (Steve) Norregaard - Managing Director;

- Andrew Parker - Independent Non-Executive Chairman;

- Felicity Repacholi-Muir - Independent Non-Executive Director;

- Scott Perry - Independent Non-Executive Director; und

- Graeme Scott - Company Secretary und Chief Financial Officer.

Indikative Kapitalstruktur

In-Specie Ausschüttung Anteilige Gesamtzahl der Widgie Nickel Aktien, die In-Specie an die Neometals-Aktionäre ausgeschüttet werden 130.000.000

Bezugsrechtsangebot – Eckdaten Angebotspreis pro Aktie $0,20 Gesamterlös im Rahmen des Bezugsrechtsangebots (vor Kosten) $24.000.000 Gesamtzahl der im Rahmen des Prospekts von Widgie Nickel angebotenen Aktien - Bezugsangebot 120.000.000 Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien unmittelbar nach Abschluss 250.000.000 Indikative Marktkapitalisierung $50.000.000 Impliziter Unternehmenswert - Bezugsangebot plus vorhandene Barmittel von Widgie Nickel $25.000.000

Die vorgeschlagene Struktur und die Bedingungen des Erwerbsangebots sind nur indikativ und Widgie Nickel behält sich das Recht vor, die vorgeschlagene Struktur und die Bedingungen zu ändern.

Indikativer Zeitplan für die Abspaltung

Indikativer Zeitplan Datum Außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung der In-Specie Ausschüttung 18. August 2021 In-Specie Ausschüttung Stichtag 24. August 2021 In-Specie-Ausschüttung von Widgie Nickel-Aktien an Neometals-Aktionäre 26. August 2021 Stichtag für das Bezugsrechtsangebot 26. August 2021 Eröffnungstag des Bezugsangebots 30. August 2021 Schlusstermin für das Bezugsangebot 8. September 2021 Ausgabe und Zuteilung von Widgie Nickel-Aktien im Rahmen des Bezugsangebots 17. September 2021 Voraussichtliche Versendung der Halteerklärungen für Widgie Nickel-Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots ausgegeben wurden 20. September 2021 Voraussichtliche Aufnahme des Handels von Widgie Nickel-Aktien an der ASX 22. September 2021

Diese Daten sind nur indikativ und können sich ohne Vorankündigung ändern, vorbehaltlich des Corporations Act, der ASX Notierungsregeln und anderer anwendbarer Gesetze.

Berater

Longreach Capital agiert als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater von Neometals in Bezug auf die Abspaltung.

Biografien der vorgeschlagenen Direktoren und des Management-Teams

Johannes Stig (Steve) Norregaard - Managing Director

Herr Norregaard ist eine erfahrene Führungskraft in der Rohstoffindustrie, Unternehmensleiter und Bergbauingenieur mit über 25 Jahren Erfahrung in leitenden und operativen Funktionen.

Zuvor war er sowohl im Minenbau als auch für Minenbesitzer tätig, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau, wo er mit dem Abbau von Rohstoffen wie Nickel, Gold, Basismetalle und Kohle beschäftigt war.

Herr Norregaard hatte zuvor leitende Positionen bei an der ASX und TSX notierten Unternehmen inne. Er war der Geschäftsführer bei den an der ASX notierten Unternehmen Red 5 Limited (ASX:RED) und Tectonic Resources Limited (ASX:TTR). In jüngerer Zeit war Herr Norregaard Director of Operations von Westgold Resources Ltd (ASX:WGX).

Herr Norregaard hat in Australien, Kanada und Südostasien gearbeitet.

Andrew Parker - Independent Non-Executive Chairman

Herr Parker hat einen Bachelor of Laws (LLB) von der University of Western Australia und verfügt über bedeutende Erfahrungen in der Explorations- und Bergbauindustrie sowie über eine Fülle von Fachkenntnissen in der Unternehmensberatung, der strategischen Beratung und bei Kapitalbeschaffungen.

Herr Parker war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen tätig, wie z.B. als Direktor von Stadia Capital (AFSL#342716) und als Mitbegründer von Trident Capital Pty Ltd (AFSL#292674), einer Unternehmensberatungs- und Risikokapitalfirma, wo er bis 2008 die Position des Geschäftsführers innehatte. In beiden Fällen war Herr Parker der verantwortliche Manager gemäß der jeweiligen AFSL.

Herr Parker hatte auch leitende juristische Funktionen inne, wie z. B. als General Counsel der zuvor an der ASX notierten B Digital Ltd, als Senior Associate von Price Sierakowski und als Senior Associate von Summers Partners.

Herr Parker hatte Vorstandspositionen bei einer Reihe von an der ASX notierten Unternehmen inne und ist derzeit Non-Executive Director von Boab Metals Limited (ASX:BML).

Felicity Repacholi-Muir - Independent Non-Executive Director

Frau Repacholi-Muir ist professionelle Geologin mit umfassendem Know-how und 19 Jahren Erfahrung als Geologin, Managerin und Beraterin im Bereich der Mineralienexploration und Ressourcenentwicklung.

Sie hat Erfahrung in einer Reihe von mineralischen Rohstoffen und war Teil des Explorationsteams, das für die Entdeckung und Abgrenzung mehrerer wirtschaftlicher Erzkörper verantwortlich war.

Frau Repacholi-Muir war zuvor Gründungsdirektorin von Whitestar Resources Ltd (ASX:WSR).

Derzeit ist sie Non-Executive Director von Indiana Resources Limited (ASX:IDA) und Recharge Metals Limited (das einen Börsengang durchführt).

Scott Perry - Independent Non-Executive Director

Herr Perry hat einen Bachelor of Engineering von der West Australian School of Mines und mehr als 25 Jahre Erfahrung in kaufmännischen, bergbau- und verfahrenstechnischen Funktionen. Dazu gehören über 10 Jahre Erfahrung bei BHP Nickel West Pty Ltd.

Herr Perry ist derzeit Direktor von Process Engineering Australia Pty Ltd, einem Ingenieurs-, Handels- und Marketingberatungsunternehmen, das sich auf die Bereiche Bergbau, Industriechemikalien und Landwirtschaft konzentriert. Er ist außerdem Vorstandsmitglied von Pollinators Inc, einem mitgliederbasierten Sozialunternehmen, das eine Mischung aus erwirtschafteten Einnahmen und Zuschüssen einsetzt, um die soziale Mission zu erfüllen, innovative regionale Gemeinschaften zu entwickeln und gleichzeitig finanziell widerstandsfähig zu bleiben.

Graeme Scott - Company Secretary und Chief Financial Officer

Graeme Scott ist Fellow der Association of Chartered Certified Accountants (UK) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in beruflichen und unternehmerischen Funktionen.

In den letzten 16 Jahren hat Herr Scott als CFO im Rohstoffsektor gearbeitet und war in Doppelfunktion als CFO und Company Secretary für sowohl an der ASX als auch an der TSX notierte Unternehmen tätig.

Zuletzt war Herr Scott CFO und Company Secretary der an der ASX notierten Peak Resources Limited (ASX:PEK).

Herr Scott hat sowohl in Australien als auch im Vereinigten Königreich gearbeitet.

Über das Nickelprojekt Mt. Edwards

Das Nickelprojekt Mt. Edwards besteht aus 49 genehmigten und ausstehenden Bergbau-Konzessionsgebieten.

Das Zentrum des Projekts Mt. Edwards befindet sich in der kleinen Gemeinde Widgiemooltha, die 80 km südlich von Kalgoorlie und 35 km westlich von Kambalda in Western Australia liegt. Der Widgiemooltha Dome ist ein erstklassiges Nickelsulfidlager, das über sieben historische Nickelminen beherbergt hat, wobei eine neue Mine, der Vorzeigebetrieb Cassini von Mincor, kürzlich in Produktion gegangen ist.

Das Projekt Mt. Edwards beherbergt eine Mineralressource von insgesamt 10,22 Millionen t mit einem Gehalt von 1,6 % Nickel (162.560 t enthaltenes Nickel) in elf Lagerstätten (siehe untenstehende Tabelle 1).

Seit dem Erwerb im Jahr 2018 hat Neometals die Mineralressourcen überprüft und weiterentwickelt, um eine solide Basis für Abbaustudien zur Bewertung der Erschließung einer Reihe von Nickelsulfidlagerstätten mit kurzer Vorlaufzeit zu schaffen. Diese sind nun so weit fortgeschritten, dass ein eigenständiges, auf Nickel ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen die optimale Struktur darstellt, um die Entwicklung in die nächste Phase zu führen – mit dem ultimativen Ziel, in den kommenden Jahren mit der Produktion zu beginnen.

Tab. 1: Allgemeine Nickelmineralressource bei Mt. Edwards

Angedeutet Vermutet Mineralressourcen GESAMT Lagerstätte Tonnen (Tsd. t) Nickel (%) Tonnen (Tsd. t) Nickel (%) Tonnen (Tsd. t) Nickel (%) Tonnen Nickel Widgie 32, 11 626 1,5 626 1,5 9.160 Gillett5 1.306 1,7 1.306 1,7 22.500 Widgie Townsite9 1.183 1,7 1.293 1,5 2.476 1,6 39.300 Munda3 320 2,2 320 2,2 7.140 Mt Edwards 26N10 871 1,4 871 1,4 12.400 132N6 34 2,9 426 1,9 460 2,0 9.050 Cooke 1, 11 154 1,3 154 1,3 2.000 Armstrong4 526 2,1 107 2 633 2,1 13.200 McEwen8 1.133 1,4 1.133 1,4 15.340 McEwen Hangingwall8 1.916 1,4 1.916 1,4 26.110 Zabel7, 8 272 1,9 53 2,0 325 2,0 6.360 TOTAL 2.015 1,9 8.205 1,5 10.220 1,6 162.560

Mineralressourcen unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 1 % Ni, außer Munda, wo der Cutoff-Gehalt 1,5 % Ni beträgt. Aufgrund von Rundungen kann es zu kleinen Abweichungen kommen.

Anmerkung 1. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 19. April 2018 mit dem Titel: Mt Edwards JORC-Code (2021 Edition) - Mineralressource 48.200 Tonnen Nickel

Anmerkung 2. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 25. Juni 2018 mit dem Titel: Mt Edwards - Mineral Resource Over 120,000 Nickel Tonnes

Anmerkung 3. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 13. November 2019 mit dem Titel: Additional Nickel Mineral Resource at Mt Edwards

Anmerkung 4. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 16. April 2020 mit dem Titel: 60% Increase in Armstrong Mineral Resource

Anmerkung 5. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 26. Mai 2020 mit dem Titel: Increase in Mt Edwards Nickel Mineral Resource

Anmerkung 6. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel: 132 Nickel Mineral Resource and Exploration Update at Mt Edwards

Anmerkung 7. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 23. Dezember 2020 mit dem Titel: Zabel Nickel Mineral Resource Update at Mt Edwards

Anmerkung 8. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 29. Juni 2021 mit dem Titel: McEwen Resources at Mt Edwards Increase 45% to 41.5kt Contained Nickel

Anmerkung 9. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 29. Juni 2021 mit dem Titel: Updated Widgie Townsite Nickel Mineral Resources at Mt Edwards

Anmerkung 10. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 30. Juni 2021 mit dem Titel: Updated 26 North Resources at Mt Edwards Increase by 51%

Anmerkung 11. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 7. Juli 2021 mit dem Titel: Review of Nickel Mineral Resources as Mt Edwards Complete

Abbildung 1 - Bergbau-Tenements des Mt. Edwards-Projekts über Geologie.

Konformitätserklärung

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse und Mineralressourcen von Neometals beziehen, sind den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten ASX-Pressemitteilungen entnommen, die auch auf der Website des Unternehmens unter www.neometals.com.au verfügbar sind.

19.04.2018 Mt Edwards Nickel - Mineral Resource Estimate 25.06.2018 Mt Edwards - Mineral Resource Over 120,000 Nickel Tonnes 05.08.2019 Mt Edwards Nickel – Drill Results 13.11.2019 Additional Nickel Mineral Resource at Mt Edwards 11.12.2019 Mt Edwards Nickel - Drill Results from Widgie South Trend 31.01.2020 Further Massive Nickel Sulphide Results from Mt Edwards 16.04.2020 Mt Edwards Nickel - Armstrong Resource increases 60% 26.05.2020 Mt Edwards Nickel - Gillett Resource increases 30% 06.10.2020 Mt Edwards Nickel - Mineral Resource and Exploration Update 23.12.2020 Mt Edwards Nickel - Zabel Mineral Resource Update 29.06.2021 Mt Edwards – McEwen Mineral Resources increase 45% 29.06.2021 Mt Edwards – Widgie Townsite Mineral Resource Update 30.06.2021 Mt Edwards – 26 North Mineral Resources Increase 51% 07.07.2021 Review Of Nickel Mineral Resources At Mt Edwards Complete

Das Unternehmen bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die oben aufgeführten ASX-Marktveröffentlichungen enthaltenen Informationen auswirken könnten, und hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen, dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzungen in der entsprechenden ASX-Marktveröffentlichung untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der enthaltenen Darbringung der Ergebnisse der kompetenten Person (Competent Person) im Vergleich zur entsprechenden ASX-Marktveröffentlichung nicht grundlegend geändert wurden.

Autorisiert im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director.

ENDE

Für weitere Informationen kontaktieren Sie sich bitte:

Chris Reed

Managing Director

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E-Mail: info@neometals.com.au

Jeremy Mcmanus

General Manager - Commercial and IR

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E-Mail: jmcmanus@neometals.com.au

Über Neometals Ltd.

Neometals entwickelt auf innovative Weise Möglichkeiten bei Mineralen und modernen Materialien, die für eine nachhaltige Zukunft von grundlegender Bedeutung sind. Angesichts einer Schwerpunktlegung auf dem Megatrend der Energiespeicherung ist die Strategie auf die Risikosenkung und Entwicklung langlebiger Projekte mit starken Partnern sowie auf die Integration in der Wertschöpfungskette ausgerichtet, um die Margen und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Neometals verfügt über drei Kernprojekte, die den globalen Übergang zu sauberen Energien unterstützen und sich über die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette erstrecken:

Recycling und Ressourcenrückgewinnung:

- Recycling von Lithium-Ionen-Batterien - ein proprietäres Verfahren zur Rückgewinnung von Nickel, Kobalt und anderen wertvollen Materialien aus verbrauchten und verschrotteten Lithium-Batterien. Abschluss des Baus einer Anlage im Demonstrationsmaßstab mit dem 50:50-JV-Partner SMS group. Angestrebte Entwicklungsentscheidung im März Q 2022; und

- Vanadium-Rückgewinnung - alleinige Finanzierung von Evaluierungsstudien zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures mit Critical Metals Ltd zur Rückgewinnung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus Verarbeitungsnebenprodukten ("Schlacke") des führenden skandinavischen Stahlherstellers SSAB. Untermauert durch einen 10-Jahres-Liefervertrag für Schlacke, strebt Neometals eine Investitionsentscheidung für die Entwicklung einer 200.000-tpa-Verarbeitungsanlage im Dez. 2022 an.

Vorgelagerte Industrieminerale:

- Barrambie Titan- und Vanadiumprojekt - eine der weltweit höchstgradigen Titan-Vanadium-Hartgestein-Lagerstätten, die auf eine Erschließungsentscheidung im Jahr 2022 mit dem potenziellen operativen JV-Partner IMUMR und dem potenziellen Abnehmer von Cornerstone-Produkten, Jiuxing Titanium Materials Co. hinarbeitet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

