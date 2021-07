---------------------------------------------------------------------------

CytoTools verschiebt Hauptversammlung



- Für den morgigen 21. Juli anberaumte ordentliche Hauptversammlung wird aufgrund rechtlicher Unsicherheit

abgesagt



- Erneute Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung wird kurzfristig erfolgen



Darmstadt, 20. Juli 2021 - Der Vorstand der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), einer Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat die ursprünglich für den 21. Juli 2021 einberufene ordentliche Hauptversammlung abgesagt. Eine entsprechende Bekanntmachung erfolgt heute im Bundesanzeiger.



Das Amtsgericht Darmstadt hat in einer nicht rechtskräftigen und von der Gesellschaft angefochtenen Entscheidung den Antrag eines Aktionärs auf Erweiterung der Tagesordnung zugelassen. Die Anmeldefrist für die Hauptversammlung endete mit Ablauf des 14. Juli 2021. Jedoch wurden die weiteren Tagesordnungspunkte erst am 16. Juli 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Einer Vielzahl von Aktionären der CytoTools AG, die in Ansehung der vor Ablauf der Anmeldefrist veröffentlichten Tagesordnungspunkte keine Anmeldung vorgenommen haben, wäre es daher nicht möglich, auf Grund der weiteren erst am 16. Juli 2021 bekannt gemachten Tagesordnungspunkte noch eine Anmeldung zur Hauptversammlung vorzunehmen und in der Folge ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung, insbesondere zu den Erweiterungsanträgen, auszuüben. Nach Auffassung der Gesellschaft würde dies einen Verstoß gegen elementare Grundsätze des Aktienrechts bedeuten. Zum Schutz der ordnungsgemäßen Willensbildung der Hauptversammlung und zur Vermeidung andernfalls zu erwartender Klageverfahren haben sich Vorstand und Aufsichtsrat daher zur Absage der Hauptversammlung entschieden.

Über die Beschwerde der Gesellschaft gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Darmstadt wurde bisher nicht entschieden. Entscheidungsrelevant für die Entscheidung des Amtsgerichts Darmstadt war eine angeblich erfolgte Stimmrechtsmitteilung einer Investorengruppe nach § 20 AktG, die der Gesellschaft aber bisher nicht vorliegt, sodass es dem Vorstand nicht möglich war, eine entsprechende Veröffentlichung vorzunehmen. Fehlen Stimmrechtsmitteilungen nach § 20 AktG, können die zur Mitteilung verpflichteten Aktionäre ihre Aktionärsrechte nicht ausüben. Nach der auch gerichtlich in einem anderen Verfahren vorläufig bestätigten Rechtsauffassung des Vorstands sind bereits in der Hauptversammlung vom 3. Dezember 2020 Stimmrechte zu Unrecht ausgeübt worden. Um einen diesbezüglichen erneuten Verstoß gegen § 20 AktG zu vermeiden, strebt die Gesellschaft eine abschließende Klärung des Sachverhalts an.