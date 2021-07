NIMIUM Therapeutics und Paraza Pharma schließen Partnerschaft zur Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von kardiometabolischen Erkrankungen (CMDs), Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes

Montreal (ots/PRNewswire) - Innovative Partnerschaft konzentriert sich auf die

Das G3PP-Enzym wurde in Säugetierzellen vom Labor von Professor Marc Prentki amCentre de recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM)entdeckt, das die zentrale Rolle des Enzyms bei der Verringerung der negativenAuswirkungen einer übermäßigen Kalorienaufnahme nachweisen konnte. Diesebahnbrechende präklinische Forschung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3228836-1&h=1977644020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3228836-1%26h%3D2941852332%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%252Fpmc%252Farticles%252FPMC4743820%252F%26a%3Dpre-clinical%2Bresearch&a=pr%C3%A4klinische+Forschung) zeigte, dass die Aktivierung von G3PP mehrere mit demmetabolischen Syndrom verbundene Komplikationen wie Fettleibigkeit,Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen anspricht. Zusätzlich haben invivo Experimente gezeigt, dass die Aktivierung von G3PP zu einer gesünderenAlterung beiträgt. NIMIUM hat Zugang zu den G3PP-Aktivator-Hits, die von adMareBioInnovations (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3228836-1&h=2733683246&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3228836-1%26h%3D2369596505%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.admarebio.com%252F%26a%3DadMare%2BBioInnovations&a=adMare+BioInnovations) identifiziert wurden, und hat mit Dr. Prentkizusammengearbeitet, um seine Forschung in potenzielle kommerzielle Anwendungenzu übersetzen.Im Rahmen der Vereinbarung wird Paraza Pharma seine Expertise in medizinischerChemie, Biologie und integrierter Wirkstoffforschung einsetzen, umLeitstrukturen zu entwickeln, die G3PP aktivieren, und NIMIUM wird in vitro und