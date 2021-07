UBS stuft Prosus auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John Kim

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 116

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Analyst John Kim verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das Übernahmeangebot der Internetholding vom Mai für 45,4 Prozent der Anteile an der Musikplattform Napster. Während der Schlusskurs vom vergangenen Freitag unter dem Kaufgebot gelegen habe, seien die Handelsvolumina beider Aktien in den vergangenen Wochen gestiegen. Dies zeige, dass sich die Investoren für den Deal in Stellung bringen./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 08:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.