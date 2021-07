Die Diskussion überschlägt sich gerade, inwieweit die Bundesregierung und die Landesregierungen in Düsseldorf und Mainz vorgewarnt waren, welches katastrophale Unglück über die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hereinbrechen würde. „Bundesregierung wurde schon Tage vor der Flut gewarnt!“ hieß es etwa in Bild. Tage vorher? Das wäre eine schlimme Nachricht für die Betroffenen, die Hinterbliebenen und die,

Der Beitrag Flutgefahr seit Jahren bekannt: Aber NRW-Regierung wettete gegen die Katastrophe erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.