Nolato Posts Mixed Results, with Sales Missing Estimates Autor: PLX AI | 20.07.2021, 14:08

(PLX AI) – Nolato Q2 sales SEK 2,786 million vs. estimate SEK 2,862 million.

Q2 EBITA SEK 336 million vs. estimate SEK 332 million

Q2 net income SEK 291 million

Q2 EPS SEK 0.9

EBITA margin has been impacted by a dilutive effect from the acquisition of GW Plastics

EBITA margin has been impacted by a dilutive effect from the acquisition of GW Plastics

CEO says saw some cost inflation and component shortages



