FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit einer Erholung nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn schwer getan. Der Leitindex Dax war im frühen Handel am Dienstag zunächst um mehr als 1 Prozent in die Höhe geschnellt, bevor der Schwung nachließ und das Börsenbarometer leicht ins Minus rutschte. Am frühen Nachmittag berappelte sich der Dax aber etwas und lag zuletzt 0,11 Prozent im Plus bei 15 149,59 Punkten. Dass selbst Schnäppchenjäger derzeit nicht für den erhofften Stimmungsumschwung sorgen können, spreche für eine anhaltende Unsicherheit, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Wieder aufgeflammte, massive Corona-Sorgen hatten den Dax am Montag aus seinen ruhigen Bahnen in Sichtweite des Rekordhochs von 15 810 Punkten geworfen. Mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent trübte sich das charttechnische Bild zumindest kurzfristig massiv ein.