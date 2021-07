Berlin-Schönefeld (ots) - Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wurde heute

bestätigt, dass Schadensersatzansprüche im Abgasskandal auch nach dem Verkauf

eines manipulierten Fahrzeugs bestehen. "Durch den Abgasskandal ist die

Nachfrage nach Diesel-Fahrzeugen massiv eingebrochen. Die damit verbundenen

Wertverluste treffen Fahrzeughalter beim Weiterverkauf ihres Abgasskandal-Autos

künftig nicht mehr so stark, denn sie können trotz des Verkaufs

Schadensersatzansprüche geltend machen" , kommentiert der Rechtsanwalt Claus

Goldenstein, dessen gleichnamige Kanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/) für das

erste Dieselskandal-Urteil vor dem BGH im Mai 2020 verantwortlich ist.



"Bereits seit mehr als einem Jahr steht fest, dass die Halter von manipulierten

Fahrzeugen ihre Autos an den verantwortlichen Hersteller zurückgeben können und

im Gegenzug eine Entschädigungszahlung erhalten.







auch nach dem Verkauf eines Abgasskandal-Autos bestehen. Schließlich wäre der

ursprüngliche Fahrzeug-Kauf nicht zu denselben Konditionen zustande gekommen,

wenn der Betrug damals bereits bekannt gewesen wäre" , ergänzt Goldenstein und

führt fort:



Hunderttausende Verbraucher profitieren von der Entscheidung



"Diese Entscheidung kann die Schadensersatzforderungen von Hunderttausenden

PKW-Haltern beeinflussen. Insbesondere für Vielfahrer könnte der frühzeitige

Verkauf ihres manipulierten Fahrzeugs nun sogar attraktiv werden.



Wer sein Abgasskandal-Auto im Zuge eines juristischen Prozesses an den

verantwortlichen Hersteller zurückgeben möchte, muss sich nämlich eine

sogenannte Nutzungsentschädigung für die bislang zurückgelegte Strecke von dem

fälligen Schadensersatz abziehen lassen.



Wenn die Laufleistung des betroffenen Fahrzeugs 200.000 Kilometer übertrifft,

lohnt sich eine Rückabwicklung des manipulierten PKW daher nur selten. Ein

frühzeitiger Verkauf kann diese negativen Auswirkungen der Laufleistung auf die

Entschädigungssumme des eigenen Fahrzeugs daher möglicherweise begrenzen.



Allein in Deutschland profitieren Hunderttausende Verbraucher von dieser

Entscheidung. Das Urteil lässt sich in Zukunft nämlich nicht nur auf Autos aus

dem VW-Konzern übertragen, sondern auch auf manipulierte Fahrzeuge von Marken

wie Fiat, Mercedes-Benz oder Opel. Auch die Abgasreinigung dieser Autos wurde

nämlich nachweislich manipuliert. Gern beraten wir von Goldenstein Rechtsanwälte

betroffene Verbraucher kostenfrei bezüglich ihrer Rechte."



Das sind die Hintergründe der Verfahren



Die BGH-Richter haben sich mit zwei ähnlichen Verfahren befasst. In dem einen



