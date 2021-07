Adaptive Shield, Marktführer im Bereich SaaS Security Posture Management, kooperiert mit Macnica Networks für die Expansion nach Japan

Tel-Aviv, Israel und Tokio (ots/PRNewswire) - Adaptive Shield, führend im

Bereich SaaS Security Posture Management, freut sich, den Abschluss einer

Vertriebsvereinbarung mit Macnica Networks Corp. bekannt zu geben, dem

japanischen Unternehmen für globale Technologielösungen, das Cyber-Bedrohungen

für japanische Unternehmen analysiert und Sicherheitslösungen anbietet.



Heute sind SaaS-Apps zum Standard geworden, vom CRM- und Kundensupport-Tool des

Unternehmens bis hin zu HR-Management-Systemen, Dashboards und Workspaces und

vielem mehr. Der Einsatz von SaaS-Apps ist nicht ohne Risiko. Bei der Vielzahl

von Einstellungen, Kontrollen und Richtlinien, die bei jeder verwendeten

SaaS-App zu verwalten und zu verfolgen sind, kommt es zu vielen

Fehlkonfigurationen. Obwohl SaaS-Anbieter Sicherheitsfunktionen einbauen, ist es

Aufgabe des Sicherheitsteams des Unternehmens, potenzielle Sicherheitslücken und

Konfigurationsschwächen zu beheben.





Durch die Partnerschaft mit Adaptive Shield wird Macnica Networks seinCloud-Sicherheitswissen zusammen mit der Technologie von Adaptive Shield nutzen,um die sichere Nutzung von SaaS-Anwendungen durch Unternehmen zu unterstützen."Cloud-Dienste sind heute für Unternehmen unverzichtbar, doch die Einhaltungeiner konsistenten Richtlinie über Plattformen, Geschäftsbereiche undBenutzergruppen hinweg ist ein schwieriges Problem. Adaptive Shield isteinzigartig in seiner Fähigkeit, Unternehmen eine kontinuierliche undautomatisierte SaaS-Sicherheitslösung zu bieten, und wir sind stolz darauf, mitihnen zusammenzuarbeiten, um diese Lösung unseren Kunden zur Verfügung zustellen und unser Cloud-Sicherheitsportfolio zu erweitern", sagt Jun Ikeda,Präsident von Macnica Networks.Durch diese Partnerschaft erhalten japanische Unternehmen einen klaren Überblicküber ihr gesamtes SaaS-Ökosystem mit allen potenziellen Angriffspunkten - underhalten bei den ersten Anzeichen von Konfigurationsabweichungen oder Anomaliendetaillierte Warnmeldungen. Adaptive Shield bietet außerdem integrierte Toolszur Fehlerbehebung, so dass das Sicherheitsteam ein Ticket öffnen kann, um dasProblem zu beheben - ohne Zwischenschritt und ohne langwierige zusätzlicheSchritte."Die Zusammenarbeit mit Macnica ist ein weiterer wichtiger Schritt in unsererMission, Sicherheitsteams die vollständige Kontrolle über die SaaS-Anwendungenihrer Unternehmen zu ermöglichen - mit Transparenz, detaillierten Einblicken undder Behebung aller SaaS-Fehlkonfigurationen", erklärt Maor Bin, CEO von AdaptiveShield. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Macnica Networks, demführenden Unternehmen für Cybersicherheit in Japan. Durch diese Zusammenarbeitwerden wir die sichere Nutzung von SaaS-Anwendungen durch japanische Unternehmenweiter beschleunigen und ihnen helfen, eine saubere, sichere und effizienteSaaS-App-Umgebung zu erhalten."Informationen zu Macnica NetworksMacnica Networks arbeitet mit einer großen Anzahl von Unternehmen in Überseezusammen, um die neuesten technologischen Fortschritte bei Netzwerkgeräten undSoftware bereitzustellen. Die umfangreiche Produktpalette und der Installations-und Wartungsservice machen das Unternehmen zu einem Favoriten für Regierungs-und Bildungseinrichtungen sowie für Unternehmen des privaten Sektors.Informationen zu Adaptive ShieldAdaptive Shield, das führende Unternehmen für SaaS Security Posture Management(SSPM), ermöglicht es Sicherheitsteams, Konfigurationsschwächen in ihrerSaaS-Umgebung schnell zu erkennen und zu beheben und so die Einhaltung vonUnternehmens- und Branchenstandards zu gewährleisten. Adaptive Shield arbeitetmit vielen Fortune-500-Unternehmen zusammen und hilft ihnen, die Kontrolle überSaaS-Bedrohungen zu erlangen. Unser Management-Team verfügt über umfangreicheErfahrung und ist führend im Bereich Cybersicherheit, bei der Bereitstellung vonCybersicherheitslösungen und Cloud-Unternehmenssoftware.