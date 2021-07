UBS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Richard Eary

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorläufigen Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Richard Eary sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "robusten Zahlen" zum zweiten Quartal. Er senkte dennoch seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um rund 4 bis 6 Prozent, um die größer als erwarteten Verluste beim Streamingdienst Joyn einzuarbeiten. Für Joyn erwartet er wegen zusätzlicher Investitionen in die Inhalte nun das Erreichen der Gewinnschwelle im Jahr 2025 und nicht mehr wie bisher im Jahr 2022./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 21:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / 21:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.