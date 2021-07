Seite 2 ► Seite 1 von 5

Lahr (ots) - VW bekommt den Diesel-Abgasskandal nicht mehr los. Verbrauchernstehen auch dann Ansprüche auf Schadensersatz zu, wenn sie ihren Skandal-Dieselbereits verkauft haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) gab am 20. Juli 2021 zweiVW-Kunden recht und wies Revisionen von VW ab (Az. VI ZR 575/20 und VI ZR533/20). Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sieht sichin ihrer Rechtsauffassung bestätigt. Der Schaden ist dem Verbraucher beim Kaufdes Fahrzeugs entstanden. Außerdem weist die Verbraucherkanzlei darauf hin, dassauch die neue Motorengeneration von VW (EA288) zunehmend in den Mittelpunkt vonKlagen und Verurteilungen rückt. An Dieselgate 2.0(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/betroffene-marken/vw/ea288) kommtVW nicht mehr vorbei. Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. DieInhaber vertreten den Verbraucherzentrale Bundesverband in derMusterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) Bereits 2020 haben Dr. RalfStoll und Ralph Sauer für 260.000 VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich(https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.BGH positioniert sich im Abgasskandal verbraucherfreundlichDie vorherrschende Rechtsmeinung war bisher eindeutig: Wenn vomDiesel-Abgasskandal betroffene Fahrzeuge vor oder während eines laufendenRechtsstreits weiterveräußert worden waren, steht den Verbrauchern trotzdem einAnspruch auf Schadensersatz nach § 826 BGB zu. "In der Rechtsfolge werden dieHersteller dann durchweg im Wege des Schadensersatzes auf KaufpreisrückzahlungZug-um-Zug entweder gegen Herausgabe des noch vorhandenen Fahrzeugs oder gegenHerausgabe eines erzielten Veräußerungserlöses verurteilt", hatte beispielsweiseder Regensburger Rechtswissenschaftler Michael Heese in der Neuen Zeitschriftfür Verkehrsrecht (NZV) geschrieben. Diese Ansicht hat der Bundesgerichtshof(BGH) mit Urteil vom 20. Juli 2021 eindrucksvoll bestätigt. Die Kanzlei Dr.Stoll & Sauer fasst die Verfahren vor dem BGH kurz zusammen: (Az. VI ZR 575/20und VI ZR 533/20):- Der Bundesgerichtshof (BGH) machte klar, dass den Klägern "grundsätzlich einAnspruch auf Schadensersatz in Höhe des gezahlten Kaufpreises abzüglich einerNutzungsentschädigung" zusteht. "Der Weiterverkauf des Fahrzeugs ließ diesenSchadensersatzanspruch nicht entfallen." Die strittige "Wechselprämie" stehtjedoch dem Kläger zu und nicht VW. "Denn die Wechselprämie erhielt der Kläger