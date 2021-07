Ob in den 3 Michelin-Sterne-Restaurants "The Fat Duck" mit Heston Blumenthal in London, dem "Piazza Duomo" in Alba mit dem grandiosen Starkoch Enrico Crippa, bis hin zu einem der besten Restaurants Asiens, dem "Bo Innovation" in Hong Kong mit dem verrückt-genialen "Demon Chef" Alvin Leung.

An fünf Tagen bietet das Weingut WEINRIEDER die Möglichkeit, sich persönlich zu überzeugen. Ein herrlicher, schattiger Hofgarten bildet hierfür die eindrucksvolle Kulisse für das einzigartige Weinevent. Geboten werden pointierte Selektionen aus den Highlights der letzten Jahre. Geadelt durch die Listung in der internationalen Sterne-Gastronomie. Sozusagen ein BEST OF WEINRIEDER:

- Eine Top Kollektion von über 30 Weinen

- Spannende Vertikalverkostungen in allen Kategorien

- Erstpräsentation der neuen Reserven

- Das Feinste von den 65-jährigen Alten Reben

- Lagenreserven und Grande Reserven

- Die wertvollsten Magnums

- Eine Auswahl der großartigsten Süßweine uvm.

Ein Pflichttermin für jeden Weinfreak!



Wann? Sa.07.08./Sa.14.08./Sa.21.08./Sa.28.08./Sa.04.09.

immer 14.00 bis 19.00 Uhr am Weingut Weinrieder

Anmeldung: office@weinrieder.at bzw. www.weinrieder.at

"Ein Weinspektakel der Sonderklasse!" "Weinprofessor" Dr. Walter Kutscher

"Ein einzigartiges Event - eine Reise wert!" BBJ NEWSLETTER, Dr. Bernulf Bruckner

"In der Weinwelt einmalig ..." Karl-Axel Svensson, int. Weinjournalist

Entdecken Sie die WEINRIEDER Weine ..............

Stöbern Sie im Onlineshop auf www.weinrieder.at/shop

Über Weinrieder:

"Genialität ist oft nur einen Millimeter vor der Katastrophe." Ein Ausspruch, der am Weingut Weinrieder eine deutliche Richtung vorgibt. Ob Weingartenarbeit, Ausbau der Weine oder Vermarktung, der Winzer sucht konsequent den Weg abseits des Üblichen. Allein seine Vorstellung vom fertigen Produkt ist zu individuell, um in irgendwelche Schablonen zu passen. Als Königsklasse erachtet er Wein in seiner Eigenschaft als Speisenbegleiter. Als solcher muss er Finesse, Kraft und Charakter in sich bündeln - und extrem langlebig sein. Und es sind auch eben diese Eigenschaften, die Weinrieders Weine auf die Weinkarte internationalen Spitzenrestaurants rund um den Globus bringen.

Weingut Weinrieder, Untere Ortsstraße 44, 2170 Kleinhadersdorf - Poysdorf

