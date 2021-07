Stabilus S.A.: Einladung zur Telefonkonferenz zu Q3-GJ2021-Ergebnissen am 02.08.2021

Luxemburg, 20. Juli 2021 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse des 3. Quartals des Geschäftsjahrs 2021 am 2. August 2021 um 10:30 Uhr zu einer Telefonkonferenz ein.

In der Telefonkonferenz wird der Vorstand der Stabilus S.A. anhand einer Präsentation die Entwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2021 (endet am 30.9.2021) vorstellen. Die Q3-Mitteilung und die begleitende Präsentation werden am 2. August 2021 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus S.A. unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 2. August 2021 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Informationen zur Telefonkonferenz:

Datum: 02.08.2021

Zeit: 10:30 Uhr MESZ

Teilnehmer der Stabilus S.A.: Dr. Michael Büchsner (CEO), Mark Wilhelms (CFO)

Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)

Einwahlnummern:

+32 2 588 43 69 Belgien +45 69 91 82 67 Dänemark +49 30 232531490 Deutschland +358 9 42720657 Finnland +33 4 82 98 62 47 Frankreich +39 02 6006 3140 Italien +81 5068623204 Japan +1 604 262 0714 Kanada +352 28 48 74 25 Luxemburg +31 40 744 1295 Niederlande +47 815 03 466 Norwegen +46 40 688 75 30 Schweden +41 43 550 14 52 Schweiz +34 912 66 19 31 Spanien +44 20 3872 0882 Vereinigtes Königreich +1 646 712 9911 Vereinigte Staaten von Amerika

Eine Anmeldung zur Telefonkonferenz ist nicht erforderlich. Die Konferenzsprache ist Englisch.