COYO erwirbt französischen Employee-Engagement-Spezialisten Jubiwee (FOTO)

Hamburg (ots) - Die jüngste Akquisition markiert sowohl die Expansion von COYO

in den französischen Markt als auch die Erweiterung der COYO-Plattform für

Mitarbeiterkommunikation durch Jubiwees leistungsstarke Engagement-Analysen und

intelligente Umfragen.



COYO (https://www.coyoapp.com/) , die führende Social Intranet- und

Mitarbeiterkommunikationsplattform, landet mit der Übernahme der in Paris

ansässigen People-Analytics-Plattform Jubiwee (https://jubiwee.com/en) einen

neuen Coup. In den letzten 5 Jahren hat Jubiwee seine Geschäftstätigkeiten und

seinen Kundenstamm jährlich verdoppelt. Über 40 französische

Blue-Chip-Unternehmen nutzen Jubiwee, um die Mitarbeitermotivation zu bewerten

oder um Transformationsprozesse zu begleiten. Durch die Integration von Jubiwee

beschleunigt COYO seine Internationalisierung außerhalb der DACH-Region und fügt

der eigenen Plattform ein weiteres mächtiges Tool hinzu. In einer Zeit, in der

Führungsfragen die Hauptursache für mangelnde Mitarbeitermotivation und hohe

Fluktuation sind, kann das Management mithilfe von Jubiwee Meinungen und

Erwartungshaltungen von Angestellten kurzfristig ermitteln und in

Kommunikationsmaßnahmen berücksichtigen.







am meisten genutzten Plattform für Mitarbeiterkommunikation." Seite 2 ► Seite 1 von 2



Um Kontinuität und Stabilität sowohl in Bezug auf das Unternehmen als auch aufdas Produkt zu gewährleisten, wird Thibaud Martin, Mitbegründer von Jubiwee, demCOYO-Management-Team beitreten. Das Jubiwee-Büro in Paris wird zum französischenHauptsitz von COYO. Jubiwee-Kunden wurden bereits darüber informiert, dassJubiwee weitergeführt und sogar ausgebaut wird.Mit dem Anspruch, "sexy und ansprechende Business-Software" zu entwickeln,gründete der Hamburger Tech-Unternehmer Jan Marius Marquardt im Jahr 2010 COYO.Die aktuelle Plattform besteht aus einem modernen Social Intranet sowie einerApp, die es Unternehmen ermöglicht, das Engagement ihrer Mitarbeitenden zufördern und die Arbeitsplatzkultur zu verbessern. Die Plattform zählt über 400Kunden, die insgesamt mehr als 1 Million Endnutzer:innen verzeichnen.Jan Marius Marquardt, Gründer und CEO von COYO, sagt: "Ich bin extrem happy überden Zusammenschluss mit Jubiwee: Es fühlt sich wie der richtige Schritt an, umdas Unternehmen und das Produkt auf die nächste Stufe zu heben und unsereExpansion nach Frankreich zu beschleunigen, einem der wichtigsten Märkte füruns. Abgesehen von innovativer Technologie gibt es keinen besseren Weg, mit demAufbau eines Standorts in Frankreich zu beginnen, als sich mit einemfranzösischen Team zusammenzutun, das bereits erfolgreich ist und unsere Werteteilt. Diese Ergänzung ist ein nächster großer Schritt auf dem Weg zur weltweitam meisten genutzten Plattform für Mitarbeiterkommunikation."