Zug, Suisse (ots/PRNewswire) - Black Ocean lance Token Sale Launchpad



Alors que l'espace des crypto-monnaies gagne en popularité, de plus en plus de

personnes s'intéressent aux investissements. Black Ocean (https://bo.market/) ,

une plate-forme d'apport de liquidités incubée par l'institution de trading

quantitatif à haute fréquence VRM, lance la rampe de lancement CeDeFi

(https://bo.market/#services/5) où les projets innovants peuvent créer une

communauté forte, lever des fonds et obtenir des liquidités d'une manière

simple, sûre et transparente.



L'objectif de Black Ocean est d'attirer des projets et des investisseurs afin

d'obtenir des informations précises et un mécanisme transparent pour investir

(https://bo.market/#services/5) .





Black Ocean (https://bo.market/) a mis au point une nouvelle plateforme mondialequi utilise la technologie blockchain. La solution offre aux détenteurs dejetons FLy (https://tokenfly.co/) (jetons natifs de l'écosystème VRM) et auxinvestisseurs particuliers l'occasion de maximiser leurs profits en permettant àses membres d'acheter des IDO avec une cote élevée de jetons à des prix réduits,similaires à ceux des tours institutionnels de pré-amorçage et d'amorçage.Voici quelques avantages dont bénéficient les détenteurs de jetons FLy(https://tokenfly.co/) :- 100 % des pièces de promotion (airdrop) des projets seront distribuées auxdétenteurs de jetons FLy- 90 % des pièces IDO sont destinées à être achetées par les détenteurs dejetons FLy- Les détenteurs de jetons FLy bénéficient d'un prix spécial pour l'achat depièces, inférieur de 5 à 10 % au prix du marché d'un jeton IDOBlack Ocean a également pour objectif d'aider de bons projets à lever descapitaux, à renforcer les relations publiques et la couverture médiatique, et àaccroître le nombre de leurs communautés utilisant FLy (https://tokenfly.co/) etles sociétés Black Ocean. Ainsi, il sert de plate-forme d'affiliationdécentralisée permettant aux IDO de lever des fonds de manière transparente(https://launchpad.bo.market/projects) , et permet aux affiliés de communiquerdirectement avec les autres.Les projets peuvent s'inscrire sur la liste ici.(https://launchpad.bo.market/projects)Comment cela fonctionneBlack Ocean recueille des projets sur le marché et auprès de son réseaud'investisseurs institutionnels. Si un projet est qualifié, qu'il a été investipar des VCs célèbres, qu'il a une bonne réputation et un bon potentiel demarché, ce projet peut avoir un IDO sur la plate-forme de rampe de lancementBlack Ocean (https://launchpad.bo.market/projects) .Une fois que le projet est approuvé pour le lancement sur la rampe de lancement(https://bo.market/#services/5) , il fournit à Black Ocean des jetons pour IDO.Les membres de la communauté peuvent ensuite placer des offres pour les montantsqu'ils souhaitent investir. Sur la base des offres, Black Ocean calcule etannonce le montant de l'allocation pour chaque participant. Cette étape estsuivie d'un processus autonome au cours duquel un montant confirmé de fonds estenvoyé à l'IDO (projet) et les jetons du projet sont distribués auxparticipants.Chez Black Ocean, nous apprécions les premiers soutiens qui aident à développerl'écosystème à partir de zéro, c'est pourquoi nous avons imaginé un système decalcul qui récompense les premiers utilisateurs de la plate-forme, mais qui necrée pas de barrières d'entrée élevées pour les retardataires.La rampe de lancement de Black Oceans (https://bo.market/#services/5) est conçuepour fournir des projets ayant une valeur communautaire. Il s'agira d'uneplate-forme réservée aux membres et dotée d'un GPP (Group purchasing power -pouvoir d'achat collectif) unique. Ainsi, Black Ocean met les crypto-monnaies àla portée du grand public en utilisant son univers basé sur la blockchain pourle commerce, l'investissement et l'éducation.Cela nous permet également d'augmenter le nombre de détenteurs de jetons et decréer une première communauté autour du projet en permettant aux créateurs deprojets innovants et aux personnes partageant les mêmes idées de se réunir pourse connecter et faire grandir l'écosystème. Il s'agit donc d'une situationgagnant-gagnant pour les investisseurs et les créateurs de projets.D (https://launchpad.bo.market/projects) emande d'inscription(https://launchpad.bo.market/projects)Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter info@bo.marketPhoto : https://mma.prnewswire.com/media/1576732/BlackOcean.jpgPressekontakt:Olga Prokhorova op@vrm.trade +79855-471-207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154326/4973697OTS: Black Ocean