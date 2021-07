RedHill Biopharma gibt bekannt, dass der letzte Patient die Phase 2/3-COVID-19-Studie mit oral verabreichtem Opaganib beendet hat

Tel Aviv, Israel and Raleigh, Nc (ots/PRNewswire) - Patientennachsorge der

globalen Phase-2/3-Studie an 475 Patienten mit oral verabreichtem Opaganib zur

Behandlung von schwerem COVID-19 abgeschlossen



Top-Line-Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet





Opaganib, eine neuartige, dual-wirkende antivirale und entzündungshemmendeCOVID-19-Tablette, zeigte eine starke Hemmung der Beta- und Gamma-Varianten undwird voraussichtlich auch gegen aufkommende Varianten, einschließlich Delta undDelta Plus, wirksam seinRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)(FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertesbiopharmazeutisches Unternehmen, das führend in der Entwicklung neuartigeroraler Therapien zur Behandlung von COVID-19 ist, gab heute bekannt, dass alleBehandlungen und die Patientennachsorge in der globalen Phase-2/3-Studie mitOpaganib (ABC294640)1 an 475 Patienten, die mit schwerer COVID-19-Pneumonie (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04467840?term=NCT04467840&draw=2&rank=1 )ins Krankenhaus eingeliefert wurden, abgeschlossen ist. Top-Line-Ergebnissewerden in den kommenden Wochen erwartet.Opaganib ist ein neuartiges, auf die Wirtszelle ausgerichtetes, dualesantivirales und entzündungshemmendes Prüfmedikament in Tablettenform infortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von schwerem COVID-19.Opaganib hat vor kurzem eine gute Hemmung der Beta- (südafrikanisch) undGamma-(Brasilien)-Varianten in-vitro gezeigt. Basierend auf dem einzigartigenauf die Wirtszelle gerichteten Wirkmechanismus und den vorläufigen Ergebnissendieser Studie glauben wir, dass Opaganib wahrscheinlich auch gegen aufkommendeVarianten wirksam sein wird, einschließlich Delta und Delta Plus. Zuvor wurdenauch positive Phase-2-Wirksamkeitsdaten aus den USA bekannt gegeben."Neue Daten zeigen, dass Varianten in der Lage sind, den Wirkungen vonImpfstoffen zu entgehen. Dies bedroht nicht nur die Bemühungen zur Kontrolle derPandemie, sondern rückt auch den dringenden Bedarf an wirksamen oralenCOVID-19-Therapien in den Vordergrund, die trotz des Auftretens von Variantenfunktionieren. Das macht den Abschluss dieser Studie noch bedeutsamer, da siedas Potenzial hat, die Behandlung von COVID-19 entscheidend zu verändern", sagteMark L. Levitt, MD, Ph.D., Medical Director bei RedHill. "Wir können uns jetztdarauf konzentrieren, alle Daten zu sammeln, zu bereinigen und in der Datenbankzusammenzustellen, um sie für die Analyse und die anschließendeBerichterstattung vorzubereiten. Das bedeutet, dass wir nur noch wenige Wochen