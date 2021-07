DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Firmenübernahme

Alpha Esports hat eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von 100 % der Anteile an 'eDoxa Inc.' unterzeichnet



20.07.2021 / 16:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Alpha Esports hat eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von 100 % der Anteile an "eDoxa Inc." unterzeichnet