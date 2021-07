BERLIN (dpa-AFX) - Unter dem Einfluss der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen steckten sich binnen sieben Tagen 10,9 Menschen pro 100 000 Einwohner an. Am Vortag hatte der Wert 10,3 betragen und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Damit hat sich die Inzidenz in rund zwei Wochen mehr als verdoppelt.

Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI zuletzt binnen eines Tages 1183 Neuinfektionen. Das entspricht einer Erhöhung um rund 83 Prozent im Vergleich zum Dienstag vergangener Woche, als 646 Ansteckungen verzeichnet wurden.