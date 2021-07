Mindset Pharma nimmt klinischen Wissenschaftler Dr. Ishrat Husain in seinen wissenschaftlichen Beirat auf

Dr. Ishrat Husain nimmt in der Erforschung der Neurobiologie der Depression und bipolaren Störung eine Führungsrolle ein und führt derzeit klinische Studien zu neuartigen Therapiemethoden für die Behandlung dieser Erkrankungen durch. Dr. Husain hat mehr als 40 Forschungsarbeiten zur Untersuchung der Neurobiologie und der damit verbundenen klinischen Versorgung von Gemütsstörungen veröffentlicht. Derzeit ist er als Leiter des Mood Disorders Service und klinischer Wissenschaftler in der Abteilung für allgemeine Erwachsenenpsychiatrie und Gesundheitssysteme am Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) sowie als Assistenzprofessor am Institut für Psychiatrie der Universität Toronto tätig. Vor seiner Beschäftigung am CAMH war Dr. Husain als Psychiater im akademischen Bereich in Großbritannien tätig. Dr. Husain absolvierte sein Bachelorstudium in Medizin und sein Bachelorstudium in Chirurgie an der St. George’s University in London und erwarb den Doktortitel für medizinische Forschung am weltbekannten Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience des King’s College in London.

„Dr. Husain wird Mindset dank seiner Erfahrung in der Entwicklung klinischer Studien für neuartige Behandlungen von Gemütsstörungen sowie seinem klinischen Wissen aus erster Hand als aktiver Psychiater mit ganz wesentlichen Ansichten und Fähigkeiten bereichern“, sagt James Lanthier, CEO von Mindset. „Er wird uns bei dabei helfen, das Zulassungsverfahren und letztendlich auch die klinische Phase erfolgreich zu durchlaufen. Dr. Husains Ernennung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, den Markt mit sichereren und wirksameren Therapien auf Psychedelikabasis zur Behandlung von psychischen Erkrankungen zu versorgen.“