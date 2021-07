Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Überraschend starkes Quartalsergebnis gibt Munich Re Auftrieb Die Aktien von Munich Re haben am Dienstag deutlich von der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses des Rückversicherers profitiert. Sie zogen am Nachmittag um 1,6 Prozent auf 220,15 Euro an und zählten damit zu den Favoriten im Dax . Insgesamt sei …