Bonn/Düsseldorf (ots) - Branche freut sich auf Deutschlands größte Fuhrparkmesse

/ 15.+16. September 2021 in Düsseldorf / Fachexpertise von mehr als 260

Ausstellern / Umfassendes Fachprogramm / Kontakte und Impulse beim Netzwerkabend



"Es wird Zeit, dass die Branche wieder zusammenkommt. Es gibt viel Umbruch und

damit auch einen riesigen Informations- und Beratungsbedarf", fasst Ralph Wuttke

das Feedback von Besuchern und Ausstellern zusammen. Der

Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter "Flotte! Der Branchentreff"

kann über 260 Aussteller präsentieren und erwartet zahlreiche Besucher.

Deutschlands größte und im Jahr 2021 einzige große Fuhrparkmesse findet am 15. +

16. September live auf dem Messegelände Düsseldorf statt.





Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen von richtungsweisenden, relevantenThemen, die die Verantwortlichen in den Unternehmen bewegen. Es gehtbeispielsweise um neue Mobilitätskonzepte, alternative Antriebe,Elektromobilität, Digitalisierung, Telematik, aber auch um Finanzierungs-,Rechts- und Steuerfragen. Das umfassende Fachprogramm mit Workshops, Vorträgenund Roundtables wurde in Kooperation mit dem Bundesverband Fuhrparkmanagementzusammengestellt. Es stehen Experten von Herstellern und Dienstleistern rund umdie gewerbliche Fahrzeugflotte bereit, um Lösungen zu präsentieren - übrigensbeteiligen sich mehr Aussteller als je zuvor. In den Gesprächen an den rund 260Ständen und mit den teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen, in Workshops,Präsentationen und beim Netzwerkabend wird viel Know-how geteilt. "Derpersönliche Austausch und das Netzwerken sind viel intensiver möglich, als beijeder Online-Veranstaltung", so Wuttke. Und ganz abgesehen davon: Nach denunzähligen Videomeetings der vergangenen anderthalb Jahre besteht ein großesBedürfnis, sich wieder persönlich zu treffen.All-inklusiv-Konzept einmal anders"Flotte! Der Branchentreff" bietet für die vergleichsweise geringe Investitionin das Messeticket eine geballte Ladung Wissen und Impulse, die lange Zeit nachdem Event noch positive Auswirkungen für die eigene Arbeit haben werden. Wer zurVeranstaltung kommt, muss sich natürlich weder um Parkplatzgebühren, noch um dieVerpflegung kümmern und sich keine Sorgen über die Internet-Verbindung machen.Selbst Parkmöglichkeiten für Wohnmobile können zur Verfügung gestellt werden. Esgilt nur, sich gut vorzubereiten, die richtigen Fragen dabei zu haben, vorabvielleicht schon eine Reihe von Treffen zu verabreden und sich passende