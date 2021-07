Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 12,26 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 19,60 EUR, sodass Ballard Power Systems in Abwärtstrends verläuft. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

