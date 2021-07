Die Sixt SE übertrifft in Q2 2021 trotz anhaltender Pandemie mit Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von ca. 78 Mio. Euro die Markterwartung deutlich und gibt Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose Sixt SE: Die Sixt SE übertrifft in Q2 2021 trotz anhaltender Pandemie mit EBT in Höhe von ca. 78 Mio. Euro die Markterwartung deutlich und gibt Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab 20.07.2021 / 16:45

Vorläufige Zahlen übertreffen die Markterwartung in Bezug auf Umsatz und Ergebnis deutlich

Operativer Konzernumsatz in Q2 2021 gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt und lediglich 20 % unter Q2 2019

Insbesondere starkes US-Geschäft, zunehmende Nachfrage in Europa und anhaltendes Kostenmanagement führten zu sehr erfolgreichem Q2

Vorstand der Sixt SE verabschiedete heute trotz anhaltender Unsicherheit insbesondere bzgl. Q4 erstmals seit Ausbruch der Pandemie eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Co-CEO Alexander Sixt: "Das zweite Quartal verlief überaus erfreulich, mit einem EBT von ca. 78 Mio. Euro liegen wir deutlich über der Markterwartung. Trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten, speziell für das vierte Quartal, gehen wir aktuell davon aus, dass sich der positive Trend fortsetzt. Deshalb erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr ein EBT zwischen 190 und 220 Mio. Euro, was ebenfalls über der Markterwartung liegt, sowie einen operativen Konzernumsatz zwischen 1,95 und 2,10 Mrd. Euro."

Pullach, 20. Juli 2021 - Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie hat sich der Geschäftsverlauf der Sixt-Gruppe im zweiten Quartal 2021 positiv entwickelt und übertrifft die Markterwartung. Auf Basis vorläufiger Zahlen verbesserte sich das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) für die Monate von April bis Juni auf ca. 78 Mio. Euro. Der operative Konzernumsatz im zweiten Quartal 2021 in Höhe von ca. 498 Mio. Euro hat sich gegenüber dem Vorjahr (225,8 Mio. Euro) mehr als verdoppelt, liegt jedoch 20 % unter dem Umsatz in Q2 2019 (625,7 Mio. Euro). Damit übertrifft SIXT die Analystenschätzungen für das zweite Quartal, die im Durchschnitt von einem EBT in Höhe von 61 Mio. Euro und einem Konzernumsatz in Höhe von 468 Mio. Euro ausgegangen sind.