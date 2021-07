Berlin (ots) - Der Anbieter für Prozessautomatiserung Camunda gibt bekannt, dass

das Unternehmen für sein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) nach ISO

27001 zertifiziert ist. Die Zertifizierung nach ISO 27001, einem weltweit

führenden Standard für die Informationssicherheit, folgt auf ein externes Audit,

das die ergriffenen Maßnahmen für Informationssicherheit überprüft hat, und

unterstreicht Camundas Engagement, um hochsichere Lösungen zur

Prozessautomatisierung für seine Kunden und Partner anzubieten.



"Die ISO-Zertifizierung verschafft allen Kunden von Camunda die Gewissheit, dass

die Sicherheitsmanagement-Prozesse im Unternehmen funktionieren, mit den Best

Practices in der Informationssicherheit übereinstimmen und sich für den Einsatz

in vielen stark regulierten Branchen eignen", sagt Daniel Meyer, CTO von

Camunda.







ISO 27001 und das dazugehörige ISMS bieten ein modernes und geprüftes Rahmenwerkfür Unternehmen, um alles zu organisieren, was mit Informationssicherheit zu tunhat. Das ISMS legt fest, welche Informationen zu schützen sind und welcheAnforderungen erfüllt sein müssen, um diese Informationen zu schützen.Der TÜV SÜD, einem führenden Anbieter von Sicherheits- undNachhaltigkeitslösungen, hat das Audit durchgeführt. Unter camunda.com erfahrenKunden und Interesseren mehr über Camundas Lösungen für dieProzessautomatisierung. Das Zertifikat ISO 27001 für Camunda steht zum Downloadbereit unter dieser Adresse: https://camunda.com/de/ISO27001 (https://deref-gmx.net/mail/client/cERyNX7Gxyw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fcamunda.com%2Fde%2FISO27001) .Über CamundaCamunda revolutioniert die Prozessautomatisierung mit einer Open SourcePlattform, die auf offenen Standards basiert, hochgradig skalierbar ist und dieZusammenarbeit zwischen Softwareentwicklern und Fachanwendern optimalunterstützt. Zehntausende von Usern, darunter Unternehmen wie Allianz, ING Bankoder die Deutsche Telekom modellieren, automatisieren und verbessern ihreKernprozesse mit Camunda ganzheitlich und über Systemgrenzen hinweg. UnsereWorkflow und Decision Automation Tools ermöglichen, Software-Anwendungenschneller, kollaborativer und kosteneffizienter zu realisieren, und dieFlexibilität, Transparenz und Skalierbarkeit zu erreichen, die für die digitaleTransformation unabdingbar sind. Mehr Informationen unter https://camunda.com/Pressekontakt:Gabrielle KondrackiPAN Communications for Camundamailto:pr@camunda.com+1 617-502-4391Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108408/4973817OTS: Camunda Services GmbH