Quantori erweitert Führungsteam mit der Berufung von Sean Murphy zum Vice President, Client Services

„Sean hat funktionsübergreifende Teams, die innovative digitale IT-Lösungen zur Unterstützung einer nahtlosen digitalen Transformation bereitgestellt haben, sehr erfolgreich geleitet“, sagte Richard Golob, CEO von Quantori. „Mit Blick auf unseren Eintritt in die nächste Wachstumsphase freuen wir uns, Sean im Unternehmen zu begrüßen, um die Bereitstellung von kosteneffizienten, hochwertigen Data-Science- und Software-Engineering-Services sicherzustellen.“

In verschiedenen Führungspositionen bei AstraZeneca und Thermo Fisher Scientific lag der Schwerpunkt von Sean Murphy in erster Linie auf IT in Forschung und Entwicklung sowie auf Cloud und digitalen Transformationen. Bei AstraZeneca war er für die Gestaltung, Entwicklung und Leitung der Organisation Application Lifecycle Services zuständig, ein erstklassiges Software-Engineering-Team, das hochwertige Produkte und Dienstleistungen bei AstraZeneca bereitstellt. Überdies spielte er eine maßgebliche Rolle bei der Errichtung firmeneigener Entwicklungszentren von AstraZeneca im Ausland.

Zuletzt hatte Sean Murphy als Vice President bei General Electric die technologische Leitung der geschäftlichen und digitalen Transformation der Unternehmenssysteme inne. Hier lag sein Fokus hauptsächlich auf der Implementierung der unternehmensbezogenen SaaS-Lösung Workday in allen Geschäftsbereichen von General Electric.

Sean Murphy besitzt einen Master of Science in Betriebswirtschaft der Universität New Hampshire und einen Master of Science in Management mit Spezialisierung auf biopharmazeutischen Leitungsaufgaben vom Emmanuel College. Er ist derzeit Board-Mitglied der United Nations Association of Greater Boston und war Board-Mitglied bei der Society for Information Management of Boston und Newton Girls Soccer.