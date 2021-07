Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Die Kraft des Wassers ist gewaltig – und ebenso die Solidarität der Betroffenen Die Bilder hatte ich schon so oft im Fernsehen gesehen. Immer wieder schien es mir unglaublich, wie aus einem Rinnsal eine reißende Flut wird und welche zerstörerische Kraft das Wasser hat. Eigentlich war ich zum Urlaub in meine Heimat gekommen. Am …