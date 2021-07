Wipro investiert eine Milliarde US-Dollar in den Ausbau der eigener Cloud-Transformation Fähigkeiten und startet Wipro FullStride Cloud Services

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Consulting und Business Process Services, hat den Start von Wipro FullStride Cloud Services bekannt gegeben und wird in den nächsten drei Jahren eine Milliarde US-Dollar in Cloud-Technologien, -Fähigkeiten, -Akquisitionen und -Partnerschaften investieren. Wipro FullStride Cloud Services bündelt Wipros gesamtes Portfolio an Cloud-bezogenen Fähigkeiten, Angeboten und Talenten, um die Einführung und Entwicklung der Cloud für Kunden besser zu orchestrieren. Dieses Engagement baut auf Wipros bestehendem und umfangreichem Cloud-Business mit Kunden auf und erweitert erheblich das Engagement mit Partnern und Hyperscalern, um Branchenlösungen zu schaffen, die schneller Ergebnisse für gemeinsame Kunden schaffen.

Mit seinen Cloud-Projekten verzeichnet Wipro ein konstantes Wachstum und beschäftigt heute über 79.000 Cloud-Experten und mehr als 10.000 Mitarbeiter, die von den führenden Cloud-Service-Anbietern zertifiziert sind. In den letzten 12 Monaten vermeldete Wipro bedeutende cloud-bezogene Projekte mit Telefónica Germany / O2, Verifone und E.ON, zusätzlich zur METRO AG, einem der größten transformatorischen Programme in der Geschichte von Wipro.

„Die Cloud-Einführung ist heute das Herzstück jeder IT-Transformationsinitiative, und unsere Kunden erwarten dabei von Wipro Beratung und Unterstützung. Mit unserer Investition von einer Milliarde US-Dollar in Cloud-Fähigkeiten sowie der Einführung von Wipro FullStride Cloud Services sind wir in einer noch stärkeren Position, um die Einführung und Entwicklung von Cloud-Services für unsere Kunden zu vereinfachen, zu orchestrieren und zu beschleunigen“, sagt Thierry Delaporte, Chief Executive Officer und Managing Director, Wipro Limited.

Wipro FullStride Cloud Services wird mit Kunden daran arbeiten, Fachbereiche und IT besser auf die Anforderungen der Cloud-Nutzung vorzubereiten, einen spürbaren Geschäftswert zu schaffen und die Differenzierung vom Wettbewerb zu stärken. Darüber hinaus verbessern sich die geschäftliche Agilität sowie die Belastbarkeit, während die Technologie-Investitionen mit Blick auf Veränderung und Innovation deutlich optimiert werden. Wipro FullStride Cloud Services stellt die Kunden- und Geschäftsbedürfnisse in den Vordergrund und sorgt für Einfachheit in einem ansonsten komplexen Ökosystem.