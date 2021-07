Der DAX-Rücklauf ist erst einmal erfolgt. Weitere Verluste konnten verhindert werden. Doch wie weit trägt diese Erholung?

Starker Rücklauf erfolgt

Die Verluste vom Wochenstart haben gleich am Morgen neue Käufer angezogen, die sich bei nun wieder optisch attraktiveren Kursen in den Markt einkauften. Dies brachte den Index direkt zur 15.200 und im weiteren Verlauf sogar knapp an die 15.300er-Marke zurück. Bis zum Mittag war dies jedoch nur eine Gegenbewegung und keine mittelfristige Trendwende, wie Andreas Bernstein in diesem Video skizzierte:

Denn nur zwischenzeitlich wurde die 15.300 angelaufen. Zur Mittagszeit orientierte sich der Aktienindex wieder an den Schlusskursen vom Montag. Damit wurde das Wochentief nicht unterschritten. Die abwartende Haltung der Anleger ist jedoch deutlich zu spüren.

Stärker fiel heute der Bitcoin, der erneut unter 30.000 US-Dollar notierte. Ein Bereich, der als technischer Boden in diesem Jahr bisher gilt. Wie sind die Aussichten auf eine Kursstabilisierung dort und wie schlägt sich in diesem Umfeld die Bitcoin Group?

Drittes Thema war die Flugbranche, Lockerungen wurden nun eingepreist, steigende Passagierzahlen sind kommuniziert - aber die Angst vor der Ausbreitung der Corona-Deltavariante trübt die Stimmung aktuell ein. Wir schauen auf die Statements des Easyet-Chefs und den Aktienkurs von Ryanair. in diesem Zusammenhang.

Um die Marke von15.100 stabilisierte sich der DAX jedoch und konnte mit einer ebenfalls stärker gestarteten Wall Street erneut über 15.200 klettern. Knapp darüber schloss er auch, während der Dow Jones in einer Gegenbewegung um 600 Punkte zulegen konnte.

Dies spricht insgesamt für einen volatilen Markt, der von Unsicherheit geprägt ist. Anleihen standen heute im Fokus, aber auch Einzelwerte, zu denen wir gleich noch einmal kommen.

In Summe gewann der DAX einen Teil der Verluste zurück und hat keine neuen Verlaufstiefs ausgebildet. Das Kursmuster ist hier vom heutigen Handelstag hinterlegt:

Zwischen Hoch- und Tiefpunkt ist die Volatilität nun wieder auf 209 Punkte gefallen und hat sich damit etwa halbiert. Der Schlusskurs lag genau in der Tagesmitte, wie diese Zusammenfassung aufzeigt:

Eröffnung 15.234,85 Tageshoch 15.300,29 Tagestief 15.091,90 Vortageskurs 15.133,20 Schlusskurs 15.216,27

Dabei war das Feld der Aktien breit gemischt. Zu Einzeltiteln haben wir noch folgende Informationen zusammengetragen.

Blick auf die DAX-Aktien des Tages

Einer der Tagesgewinner war heute die HeidelbergCement. Als Bauwert könnte nach der Flutkatastrophe die Nachfrage steigend sein, auch mit Blick auf das US-Konjunkturpaket ist der Konzern gut aufgestellt. Ein positiver Analystenkommentar begeisterte die ganze Branche, wonach das erste Halbjahr stark ausgefallen sein sollte.

Runde Marken wurden bei einigen Aktien zurückerobert. So die 50 Euro bei Bayer und die 10 Euro bei der Deutschen Bank.

Der gestrige Tagesverlierer MTU Aero Engines konnte einen Teil der Verluste ebenfalls aufholen. Dies galt jedoch nicht für die RWE, welche weiter abgab. Die Schäden durch das Hochwasser und Aufräumarbeiten sind noch nicht beziffert.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Kein weiterer Abverkauf im DAX und damit ein Abbremsen der Bewegung vom Wochenstart kann im Tageschart verzeichnet werden. Technisch spricht man von einem Inside-Day.

Hält die Unterstützung bei 15.050 Punkten auch zur Wochenmitte? Auf diese Marke schauen Anleger ebenso, wie auf ein mögliches Überschreiten der 15.300 als ehemalige Unterstützung:

Eine mögliche Antwort darauf suchen wir morgen wieder vorbörslich mit Andreas Bernstein.

