PARIS, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- iXensor (6734.TWO), der Pionier für mobile Gesundheit, gibt heute sein Sponsoring des Team Bahrain Victorious bekannt. iXensor bietet die vollständig digitalisierte COVID-19-Schnelltestlösung bestehend aus dem COVID-19-Antigentest PixoTest , einer digitalen Gesundheitspass-App und einem Cloud-basierten Management-Webportal für das Radsportteam der Tour de France 2021. Damit soll die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindert werden.

Das Team Bahrain Victorious freut sich, ab Mitte Juli 2021 eine Partnerschaft mit iXensor eingehen zu können. Der Mannschaftsarzt Dr. Daniele Zaccaria äußerte sich zu der Partnerschaft: „Schnelltests sind entscheidend für die Sicherheit unseres Teams geworden. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, dass das Team die strengen Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Covid das ganze Jahr über beibehalten kann. Wir alle haben die Auswirkungen einer von Covid getroffenen Saison gespürt, und wenn wir auf die Straße zurückkehren und an den kommenden internationalen Rennen teilnehmen wollen, liegt es in unserer Verantwortung, das gesamte Team zu schützen und zusammen mit iXensor die Ausbreitung von COVID-19-Infektionen im Team zu verhindern."