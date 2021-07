Crown Bioscience investiert in seine kaufmännische Führung

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, meldet heute die Berufung von Alex Slater zum Vice President of Business Development, North America and Europe. In dieser Position wird Slater für das weitere Wachstum innerhalb des bestehenden Dienstleistungsportfolios des Unternehmens verantwortlich sein und die Grundlagen für den Ausbau neuer Dienstleistungen schaffen.

Die Investition in eine zusätzliche Führungskraft innerhalb der CrownBio-Abteilung für kommerzielle und strategische Entwicklung ist Ausdruck für die zunehmende Breite und wissenschaftliche Tiefe des Unternehmensangebots sowie für das Bewusstsein für den Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen sowohl auf Kunden- als auch auf Gebietsebene. Die neue Position ergänzt die jüngsten Erweiterungen in den CrownBio-Abteilungen für Marketing, Produktmanagement und wissenschaftliches Engagement und ist Teil des erweiterten Engagements des Unternehmens, das darauf abzielt, den Kunden von CrownBio ein branchenführendes Erlebnis zu bieten.