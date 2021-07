Der führende Anbieter für intelligente, berührungslose Dokumentenautomatisierung erzielt im zweiten Quartal 2021 zum dritten Mal in Folge ein Rekordwachstum.

Die Cloud-basierten Lösungen von Conexiom sind speziell für die Automatisierung der hohen Komplexität und Variabilität von Dokumenten konzipiert, die in den O2C- und P2P-Prozessen verwendet werden, wie beispielsweise Kundenaufträge, Liefervorankündigungen und Kreditorenrechnungen. Hersteller und Händler geben jedes Jahr Milliarden für Initiativen zur digitalen Transformation aus, doch bei rund der Hälfte der B2B-Transaktionen werden die Dokumente zwischen Käufern und Verkäufern immer noch per E-Mail versendet und manuell in die Datensysteme eingegeben. Dank der Automatisierung dieser Prozesse können sich die Unternehmen darauf konzentrieren, reibungslose Kundenbeziehungen aufzubauen und ausfallsichere Abläufe zu schaffen, die mit dem Wachstum ihres Unternehmens zusammen ausgebaut werden können und mehr Effizienz erzielen.

„Hersteller und Händler stehen vor beispiellosen Herausforderungen bei der Bereitstellung der Erfahrungen, die ihre Kunden verlangen. Das Kaufverhalten und die Erwartungen der Kunden haben sich geändert und zwingen die Unternehmen dazu, ihren Kundendienst neu auszurichten, ohne ihre Kunden dazu zu zwingen, sich ebenfalls zu ändern" erklärte Ray Grady , Präsident und CEO von Conexiom. „Die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und die Schäden an den weltweiten Lieferketten machen die Automatisierung von ineffizienten Prozessen noch dringender. Die Gewinner sind diejenigen, die alles automatisieren, was sie können, um Ressourcen freizusetzen und das Kundenerlebnis zu differenzieren."