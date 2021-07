Adler Group verkauft Büro-Immobilie - Erlös geht in die Entschuldung

Der Immobilien-Konzern Adler Group trennt sich für 185 Millionen Euro von einem größeren Büroentwicklungsprojekt in Frankfurt. Der Verkauf erfolge zum Buchwert und stehe im Zusammenhang mit der Strategie, sich auf den Bereich Wohnimmobilien zu fokussieren, melden die Berliner am Dienstag.„Der Erlös wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 eingehen und zur weiteren Reduzierung der Verschuldung verwendet werden, was im ...