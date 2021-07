Piper Sandler berät Falcon Private Holdings beim Verkauf von Aristech an Trinseo

Die Investmentbanking-Gruppe für Chemikalien und Materialien von Piper Sandler & Co. (The Valence Group) gab heute bekannt, dass sie Falcon Private Holdings, LLC beim Verkauf von Aristech Surfaces LLC an Trinseo für 445 Millionen USD in bar beraten hat. Das Unternehmen wird Teil des Segments „Engineered Materials“ von Trinseo. Die Transaktion wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.

Falcon Private Holdings, LLC ist der private Investmentarm von Jamshid Keynejad und Barry Siadat, den Mitbegründern und Geschäftsführern von SK Capital Partners. Falcon bietet geduldiges Kapital mit einem flexiblen Anlagehorizont.

Aristech ist ein weltweit führender Hersteller von Strangguss-Acrylglasplatten für die Bereiche Wellness, Architektur, Transport und Industrie. Die Produkte von Aristech werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter für den Bau von Whirlpools, Schwimmbädern, Arbeitsplatten, Beschilderungen, Badeprodukten und Wohnmobilen.

Trinseo (NYSE:TSE) ist ein globaler Anbieter von Materiallösungen und ein Hersteller von Kunststoffen, Latexbindemitteln und synthetischem Kautschuk, der sich darauf konzentriert, innovative, nachhaltige und wertschöpfende Produkte an Kunden in einer Vielzahl von Endmärkten zu liefern, darunter die Sektoren Automobil, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, Verpackungen, Schuhe, Teppiche, Papier und Karton, Bauwesen und Reifen. Trinseo erzielte im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von rund 3,0 Milliarden USD. Mit der Übernahme des PMMA-Geschäfts von Arkema im Mai 2021 hat das Unternehmen nun 24 Produktionsstandorte weltweit und rund 3.500 Mitarbeiter.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch „Realize the Power of Partnership“ zu realisieren. Angeboten werden ihre Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste in den USA durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, in Großbritannien durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission. Private-Equity-Strategien und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

