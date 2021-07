Endlich angepackt, Kommentar zum Anti-Geldwäsche-Paket der EU von Andreas Heitker

Brüssel (ots) - Im Ernst? Da legt die EU-Kommission ihr lang erwartetes Gesetzespaket vor, mit dem endlich der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa effizienter gestaltet werden soll, und die emotionale Diskussion dreht sich im Anschluss einmal mehr im Wesentlichen um die vorgeschlagene 10000-Euro-Obergrenze beim Barzahlen. Doch die diffusen Ängste vor der großen Beschränkung der persönlichen Freiheit und vor einer schleichenden Abschaffung von Scheinen und Münzen treffen nicht den Kern des Problems und beziehen sich allenfalls auf einen Nebenkriegsschauplatz in dem großen Gesetzespaket.



Die Skandale der vergangenen Jahre haben doch deutlich gezeigt, wo es im europäischen Regelwerk Schlupflöcher und Nachbesserungsbedarf gibt. Und der Europäische Rechnungshof hat zuletzt im vergangenen Monat in einem bemerkenswert klaren Bericht noch einmal die Finger in die Wunde gelegt: Es fehlt in der EU an Kooperation und Koordinierung im Kampf gegen Geldwäsche. Die nationalen Aufsichtsrahmen sind zudem sehr unterschiedlich ausgestaltet, weil weder die Ambitionen bei der Umsetzung von EU-Vorgaben noch ihre Auslegungen vergleichbar sind.