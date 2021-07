Seite 2 ► Seite 1 von 3

Baden-Baden (ots) - Es ist die erste Cloudlösung, die Hard- und Software vereintund so die Energiewende für den europäischen Energiesektor hochsicher sowieflexibel voranbringt: Die neu gegründete BentoNet GmbH mit Sitz in Baden-Badenliefert eine innovative Cloudlösung, in der erstmals dezentrale Energieerzeuger,Anlagenhersteller und Softwareentwickler gemeinsam Applikationen konzipieren undbetreiben können. BentoNet liefert Software, Plattform und Infrastruktur "as aService" und bietet so für die Feld-, Kommunikations-, Prozess-, Daten- undWebebene ein einheitliches Tool. So können dezentrale Energieerzeuger ihreEnergiedaten sicher und einfach nutzen - für eine schnellere und bessereVernetzung und damit mehr Effizienz und Produktivität. Der bisher einzigartigeAnsatz von BentoNet wird jetzt mit der Nominierung für den smarter E Awardhonoriert.Wie erneuerbare Energien sicher und wirtschaftlich vernetzt werden können, isteine der größten Herausforderungen für dezentrale Energieerzeuger sowieAnlagenhersteller und Softwareentwickler in der Energiewirtschaft. Mit der neuenCloudlösung bietet die BentoNet GmbH ihnen erstmals die Möglichkeit, auf einergemeinsamen Plattform zu kooperieren, um diese wichtige Aufgabe anzugehen. Diesefundamentale Innovation des von Siemens Financial Services (SFS) und der GBSBeteiligung GmbH im November 2020 neu gegründeten Start-ups mit Sitz inBaden-Baden wird jetzt honoriert: BentoNet ist für den smarter E Award 2021 inder Kategorie "Smart Renewable Energy" nominiert. "Längst nicht alleEnergieerzeuger sind so vernetzt, wie es heute erforderlich wäre", sagt ManuelGernsbeck, Geschäftsführer der BentoNet GmbH. "Vom Parkhaus mit Solarzellen aufdem Dach bis zum Krankenhaus mit eigenem Blockheizkraftwerk im Keller sind sieessenziell für die Zukunft und benötigen eine umfassende, einfach zu handhabendeund sichere Lösung für das Management ihrer Anlagen."Die BentoNet Cloudlösung vereint Hard- und Software mit einem Marketplace, überden einfach und herstellerunabhängig Module hinzugebucht werden können.Betreiber können sich hier genau die Kombination an Modulen zusammenstellen, diesie brauchen, und erhalten auch die benötigte Hardware von BentoNet. Das ist indieser Tiefe, Breite und den Anwendungsmöglichkeiten komplett neu in Europa.BentoNet gewährleistet Cybersecurity, eine kurze "Time-to-Market" und bessereRenditen über den Zugang zum EU-weiten Energiemarkt. Damit passt die smarteCloudlösung von BentoNet optimal ins Profil des smarter E Award 2021, wie Manuel