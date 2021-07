15 weltweit renommierte Wirtschaftsführer treffen sich, um über die neuesten Trends bei der weltweiten Realisierung der CO2-Neutralität zu sprechen -NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)

Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) und die japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO), freuen sich, das gemeinsam ausgerichtete Gipfeltreffen „NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)“ ankündigen zu dürfen, über das Innovationen bei ökologischen Investitionen sowie die CO2-Neutralität schneller umgesetzt werden sollen. Die Veranstaltung findet ab Mittwoch, 28. Juli, online statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006171/de/