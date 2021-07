Quanergys 3D-LiDAR-Lösung wurde für den ersten V2X-Smart-City-Einsatz in Korea ausgewählt

Quanergy's 3D LiDAR Solution Selected for First V2X Smart City Deployment in Korea (Photo: Business Wire)

Die 3D-Lösung von Quanergy, bestehend aus dem LiDAR-Sensor MQ-8 und der proprietären Wahrnehmungssoftware QORTEX DTC, wird in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Systemintegrator iCent eingesetzt. Sie erfasst und analysiert Verkehrsdaten, einschließlich der Laufrichtung von Fußgängern, des Verkehrsaufkommens und der Anzahl zu schnell fahrender Fahrzeuge, so dass die Datenanalyseplattform iSaver von iCent deren Verhaltensmuster basierend auf Tageszeit, Wochentag usw. bestimmen kann.

Die erhobenen Daten ermöglichen es der Smart-City-Verkehrszentrale in Busan, Verkehrsmuster besser zu verstehen, Sicherheitsrisiken zu prognostizieren und letztendlich Verkehrsrichtlinien zur Verbesserung der Fußgängersicherheit zu entwickeln. Diese Informationen sind entscheidend für die IKT-Infrastruktur und ermöglichen intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen. Darüber hinaus ist die Lösung in die Ampelanlagen integriert, um dynamisch auf den Verkehr zu reagieren. Zudem können Fahrer und Fußgänger über eine App auf ihren Smartphones Verkehrsinformationen in Echtzeit abrufen. Es handelt sich um das erste System seiner Art in Korea, das Verkehrsdaten für V2X (Vehicle to Everything)-Anlagen und Beacon-Anlagen bereitstellt.

„Die LiDAR-Lösung von Quanergy bietet eine Genauigkeit von über 95 % und eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bei allen Umgebungsbedingungen, bei Tag und bei Nacht“, sagt Moon, WonSang, CEO von iCENT. „Mit den genaueren Daten konnte Busan die Effektivität seiner Transportrichtlinien verbessern. Darüber hinaus sorgte die LiDAR-Lösung für niedrige Gesamtbetriebskosten und damit für eine Kosteneinsparung von mehr als 30 %. Durch den Einsatz von LiDAR wurde außerdem die Datenerfassung automatisiert, wodurch manuelle, fehleranfällige Datenerfassungsmethoden überflüssig wurden.“